예천·인접 6개 시·군 85만2000마리 백신접종·임상검사 마쳐 25일부터 이동제한 해제 절차…전건 음성이 조건

[헤럴드경제=김선국 기자] 경북 예천에서 발생한 구제역이 긴급 방역 이후 현재까지 추가 확산 없이 안정적으로 관리되고 있다.

농림축산식품부는 지난 3일 경북 예천에서 구제역이 발생한 이후 긴급 백신접종과 예찰, 소독 등 방역조치를 추진한 결과 현재까지 추가 의심 사례는 확인되지 않았다고 21일 밝혔다.

농식품부는 예천 돼지농장 1곳과 소농장 5곳에서 구제역을 확인한 직후 발생농장과 반경 3㎞ 이내 농장에 이동제한 조치를 내리고, 정밀검사에서 양성으로 확인된 소 24마리와 돼지 14마리 등 모두 38마리만 살처분했다.

또 예천과 인접한 경북 안동·의성·상주·문경·영주, 충북 단양 등 6개 시·군의 위기경보를 ‘심각’ 단계로 상향하고 방역차량 69대를 투입해 축산농장 주변을 집중 소독했다. 전국 우제류 농장을 대상으로는 2주간 일제 세척·소독도 진행하고 있다.

혈청형 분석 결과 이번 구제역은 국내에서 상시 백신을 접종하는 O형으로 확인됐다. 예천과 인접 6개 시·군 우제류 농장 8122곳, 약 85만2000마리를 대상으로 긴급 백신접종과 임상검사를 모두 마쳤다.

방역당국은 발생농장 125곳은 주 2회, 반경 3㎞ 이내와 역학 관련 농장 2011곳은 주 1회 임상검사를 실시하는 등 예찰을 강화하고 있다. 지난 17일까지 3차 임상검사를 마친 결과 추가 이상은 확인되지 않았다. 전국 우제류 사육농장 약 9만7000곳을 대상으로 실시한 주 1회 전화예찰에서도 특이사항은 없었다.

농식품부는 발생농장의 마지막 매몰일로부터 21일이 지난 오는 25일부터 발생농장과 반경 3㎞ 이내 우제류 농장을 대상으로 정밀검사를 실시하고, 전건 음성으로 확인되면 이동제한을 해제할 계획이다.

이동식 농식품부 방역정책국장은 “현재까지 추가 이상 징후는 확인되지 않고 있다”며 “축산농가는 백신접종 주기를 준수하고 농장 내·외부 소독과 출입 시 방역수칙을 철저히 지켜달라”고 당부했다.