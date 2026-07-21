총 425억 원 규모 창업펀드 중 10억 원 투자… 본사 중랑구 이전 의료·뷰티 분야 유망기업 유치로 첨단 산업 경쟁력 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 ‘중랑동행 창업펀드’를 통해 바이오 벤처기업인 ㈜주빅(대표 양휘석)에 10억 원 규모의 투자를 진행, 본사를 중랑구로 이전하기로 했다고 밝혔다.

주빅은 조직 손상과 통증을 최소화하면서 약물을 체내에 효과적으로 전달하는 마이크로니들(미세바늘) 플랫폼 원천기술을 보유한 의료·뷰티 분야 바이오 기업이다.

투자 유치 조건에 따라 현재 서울 구로구에 있는 본사를 중랑구로 이전할 예정이며, 첨단 산업 육성과 양질의 일자리 창출에 기여할 것으로 기대된다.

중랑동행 창업펀드는 기술력을 갖춘 창업·벤처기업을 발굴·육성하고 지역 산업 경쟁력을 강화하기 위해 조성한 벤처투자 펀드다. 구 출자금 10억 원을 마중물로 민간 자본 등을 더해 총 425억 원 규모로 조성됐으며, ㈜티인베스트먼트(대표 김태훈)가 운용을 맡고 있다.

구는 지난해 10월 1호 투자 기업에 20억 원 규모의 투자를 집행한 데 이어 이번 2호 기업까지 투자하며 중랑동행 창업펀드의 성과를 이어가고 있다.

이번 본사 이전은 외부 우수기업을 중랑구로 유치한 사례로, 지역 산업 경쟁력 강화와 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 보인다.

류경기 중랑구청장은 “중랑동행 창업펀드는 우수한 기술력을 갖춘 기업이 중랑구에 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 지원하는 기반”이라며“앞으로도 유망 창업·벤처기업을 적극 발굴하고 안정적인 정착을 뒷받침해 기업이 성장하기 좋은 산업 생태계를 조성해 나가겠다”고 말했다.