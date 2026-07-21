연상호 “제 이야기 중 가장 어두운 이야기”

[헤럴드경제=손미정 기자] 오는 10월 개봉하는 연상호 감독의 신작 ‘실낙원’이 토론토국제영화제에 초청됐다.

배급사 CJ ENM에 따르면 ‘실낙원’은 오는 9월 열리는 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 부문에 공식 초청돼 현지 관객과 만난다.

앞서 연 감독은 지난해에도 영화 ‘얼굴’로도 초청을 받아 토론토를 찾은 바 있다. 상반기에는 그가 쓰고 연출한 영화 ‘군체’로 제79회 칸영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 공식 초청돼 월드 프리미어로 공개됐다.

CJ ENM은 “하반기 ‘실낙원’의 토론토 입성으로, 한 해에 상업영화 두 편을 상반기와 하반기 세계 양대 국제영화제에 나란히 (이름을) 올리는 의미있는 기록을 세우게 됐다”고 전했다.

영화 ‘실낙원’은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러다.

김현주가 ‘류소영’ 역으로 ‘지옥’ 시리즈와 ‘정이’, ‘선산’에 이어 연상호 감독과 또 한번 호흡을 맞추고, 아들 류선우 역은 배현성이 맡아 첫 영화 주연에 나선다.

토론토 초청 소식과 함께 공개된 예고편에서 연 감독은 “‘돼지의 왕’, ‘사이비’ 그리고 ‘얼굴’을 작업하며 인간의 어두운 이면에 대해 고민해 왔다. 이번 ‘실낙원’은 제가 가지고 있던 이야기 중 가장 어두운 이야기”라면서 “인공지능(AI)으로 되살린 아이와 9년 후 살아 돌아온 진짜 아이 사이에서 어두운 심연에 빠져버린 한 어머니의 처절한 투쟁기에 관한 영화”라고 소개했다.

연상호 감독의 신작 ‘실낙원’은 오는 10월 극장 개봉한다.