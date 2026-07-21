가족중심 조기개입 서비스 운영 기준 표준화 위해 전국 최초로 실무 매뉴얼 발간...조기개입 개념 및 법적 근거, 조기개입 전문가 팀 구성, 조기개입 실행 과정, IFSP, 사례 연구 등 실무 전 과정 종합적으로 담아

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 장애 및 장애 위험군 영유아의 발달 지원을 위한 가족중심 조기개입 서비스의 운영 기준을 표준화하기 위해 전국 최초로 ‘가족중심 조기개입 표준 실무 매뉴얼’을 발간했다.

이번 매뉴얼은 가족중심 조기개입 전문기관인 ‘서초아이발달센터’ 운영 과정에서 축적한 현장 경험과 실무 노하우를 체계화한 것으로, 조기개입 서비스를 제공하는 현장 전문가와 양육가정이 함께 활용할 수 있도록 제작됐다.

현장 전문가들이 서비스 전 과정에서 참고할 수 있는 실무 표준을 정립하고 양육가정이 일상 속에서 영유아 발달을 지원하는 방법 등을 담아 실질적인 안내서 역할을 하도록 구성했다. 이를 통해 조기개입 서비스 제공의 일관성과 전문성을 높이고 조기개입 현장에서 활용할 수 있는 표준 지침서로 자리매김할 것으로 기대된다.

총 320쪽 분량의 매뉴얼은 ▷조기개입의 개념 및 법적 근거 ▷조기개입 전문가 팀 구성 ▷조기개입 실행 과정 ▷개별화가족서비스계획(IFSP) ▷사례 연구 등 실무 전 과정을 종합적으로 담았다. 특히 개별화가족서비스계획(IFSP)의 철학과 구성 요소, 작성 예시를 비롯해 코칭 기반 개입과 일상 중심 실행 전략을 체계적으로 정리했으며 언어지연, 운동지연 등 6개 사례 연구를 상세히 수록해 현장 실무자가 쉽게 참고하고 활용할 수 있도록 했다.

구는 ‘가족중심 조기개입 표준 실무 매뉴얼’을 인쇄본 300부와 전자책(e-book)형태로 제작해 전국 지자체와 17개 시·도 권역별 지역장애아동지원센터, 관련 전문가, 양육가정 등에 배포할 계획이다. 또, 전자책(e-book)을 누구나 열람하고 다운로드할 수 있도록 서초구청 홈페이지와 서초아이발달센터 홈페이지에도 공개할 예정이다.

2021년 전국 최초로 설립된 서초아이발달센터는 그동안 센터에 아이가 방문해 치료를 받는 방식에서 나아가 전문가가 가정을 직접 찾아가 양육자와 함께 일상 속에서 발달을 돕는 ‘가족중심 조기개입’ 모델을 운영해 왔다. 이를 통해 가정의 실제 생활환경을 바탕으로 아이의 발달 목표를 세우고 실천하는 지원 체계를 마련해 현장의 호응을 얻고 있다.

지난해에는 전문가가 가정을 직접 방문해 양육자 코칭과 일상 속 발달지원 방법을 안내하는 ‘찾아가는 발달 코칭’을 2764건 운영하고 보건소와 연계한 ‘이른둥이 맞춤형 모니터링’도 1137건을 추진했다. 또 맞춤형 가족 지원 프로그램과 보육교사 코칭도 함께 병행해 지역사회의 돌봄 역량을 강화하고 있다. 이러한 시스템과 성과는 벤치마킹 사례로 이어지며 전국 17개소 지역장애아동지원센터 구축의 참고 모델로 활용되고 있다.

전성수 서초구청장은 “이번 매뉴얼 발간이 전국 각지에서 조기개입 서비스를 운영하는 현장의 실무 부담을 덜고 보다 안정적인 지원 체계를 마련하는 데 도움이 되길 바란다”며 ”앞으로도 가족중심 조기개입이 전국으로 확산될 수 있도록 지역장애아동지원 분야를 선도하는 자치구로서 최선을 다하겠다“고 전했다.