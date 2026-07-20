시장 직속 ‘핵심현안TF팀’ 신설, 시민 의견 반영 ‘시민주의 행정’ 추진

[헤럴드경제=박준환 기자]파주시(시장 손배찬)가 민선9기 출범과 함께 핵심 현안 사업을 전담 추진할 시장 직속 조직을 신설하고, 시민 의견 수렴 방안 마련에 나선다.

20일 파주시에 따르면 손배찬 파주시장이 ‘파주시, 민선9기 핵심현안TF팀 신설과 및 시민공론화 추진계획’을 결재했다. 이번 결재는 손배찬 시장 취임 이후 시정 운영 방향을 구체화한 첫 핵심 정책 결재로, 민선9기 시정 철학인 ‘실사구시(實事求是)’를 조직 운영에 구현하고 시민 중심 시정 운영에 대한 후보 시절의 약속을 담았다.

‘핵심현안TF팀’은 ▷주요 핵심사업 선정 및 추진 방향 수립 ▷사업 추진 현황 점검 등 역할을 수행하며, 행정 내부 인력뿐 아니라 분야별 시민과 전문가도 함께 참여해 현장성과 전문성을 갖춘 대응이 이뤄지도록 할 방침이다. 그동안 부서별로 분산 추진되던 핵심 현안을 시장 직속 체계로 일원화해 사업 추진 속도와 실행력을 동시에 높이겠다는 구상이다.

파주시는 시민 생활에 직접적인 영향을 미치는 주요 현안에 대해 다양한 경로를 통해 시민 의견을 반영하는 ‘시민주의 행정’을 추진할 계획이다. 즉 ▷성매매집결지 해체 및 공간 재조성 ▷운정지역 행정구역 개편 ▷교통 개선 방안 ▷공공시설 용지 활용 방안 등 다양한 사안에 대해, 시민 공론화, 주민 설명회, 공청회 등 방식으로 시민 의견을 폭넓게 수렴하고 이를 정책에 반영할 예정이다.

손배찬 파주시장은 “‘핵심현안TF팀’은 시장 직속으로 시급한 현안을 신속하고 책임감 있게 해결하는 데 초점을 두고, 시민 공론화는 시민과 함께 가장 합리적인 방법을 찾는 데 초점을 둔다”며, “두 체계를 병행 운영해 민선9기 핵심 과제를 속도감 있고 신뢰성 있게 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

이어 “특히 성매매 집결지 해체 및 공간 재조성은 지역사회의 숙원인 만큼, 충분한 공론화 과정을 거쳐 시민이 공감할 수 있는 합리적인 결론을 도출하겠다”고 덧붙였다.