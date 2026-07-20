유네스코 세계유산위원회 홍보대사 위촉

[헤럴드경제=고승희 기자] 가수 지드래곤(G-DRAGON)이 국내 최초의 유네스코 세계유산위원회 회의의 간판 얼굴이 됐다.

20일 소속사 갤럭시 코퍼레이션에 따르면 지드래곤은 전날 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 ‘제48차 유네스코 세계유산위원회’ 개막식에 참석해 국가유산청으로부터 공식 위촉장을 받았다.

한국의 유네스코 세계유산협약 가입한 이후 처음 열린 이번 위원회는 세계유산의 보존·활용 정책 및 신규 등재 등을 총괄하는 권위 있는 국제회의다. 이날 지드래곤은 유산 보전과 평화의 상관관계를 다룬 기조연설을 통해 국가유산 홍보대사로서의 첫발을 내디뎠다.

국가유산청은 지드래곤이 음악과 예술로 투영해 온 평화 담론과 그가 설립한 공익법인 ‘저스피스재단(JUSPEACE)’의 이념이 유네스코의 설립 목적과 궤를 같이한다고 판단, 이번 회의의 성과를 세계적으로 확산할 적임자로 그를 낙점했다고 밝혔다.

단정한 수트 차림으로 연단에 오른 지드래곤은 각국 대표단 앞에서 진정성 있는 메시지를 건넸다.

그는 “오랜 시간 인류의 소중한 유산을 지켜온 유네스코와 참석자 분들께 깊이 감사드린다”며 개최지 부산에 대해 “전쟁의 상흔을 평화와 희망으로 꽃피워낸 경이로운 도시이자, 세계 유일의 유엔기념공원이 있는 곳이다. 국경을 넘어 평화를 위해 헌신한 분들이 잠든 이곳에서, 세계유산을 함께 지키기 위한 새로운 약속을 시작하려 한다”고 의미를 짚었다.

특히 지드래곤은 “유산을 지키는 행위는 단순히 과거의 궤적을 보존하는 것에 머무르지 않고, 미래의 평화를 구축하는 동력이 된다”며 “예술은 보편적 감동을 자아내고, 이는 곧 세상을 변화시키는 강력한 추동력이 된다. 전쟁과 기후변화로 멸실 위기에 처한 세계유산을 보호하는 데 아티스트로서 전력을 다하겠다”고 강조했다.

그러면서 “부산에서 촉발된 작은 염원이 전 세계를 관통하는 거대한 평화의 장으로 되기를 염원한다”며 연설을 마쳤다.

지드래곤은 상징적 홍보에 그치지 않고 실질적인 글로벌 캠페인으로 홍보대사의 활동을 연결한다.. 저스피스재단은 이번 위촉과 연동해 세계유산기금 조성을 위한 캠페인 ‘헤리티지 인 피스(HERITAGE IN PEACE)’를 발족하고 본격적인 실행에 착수했다.

이에 칼레드 알-아나니(Khaled El-Enany) 유네스코 사무총장 역시 개회사를 통해 “유산은 과거의 유물이 아니라, 현세대 문화에 끊임없이 역동성을 불어넣는 생명력”이라며, “세계유산기금 모금 캠페인을 선제적으로 제안해 준 지드래곤 측에 사의를 표한다”고 화답했다. 해당 캠페인으로 조성된 성금은 저스피스재단을 거쳐 대한민국 시민들의 명의로 유네스코 세계유산기금에 직접 기탁될 예정이다.

글로벌 평화의 메신저로 자리매김한 지드래곤은 오는 8월 본업인 아티스트로 복귀한다. 그룹 빅뱅(BIGBANG)은 8월 21일부터 23일까지 고양종합운동장 주경기장에서 데뷔 20주년 기념 월드투어 ‘XX : COSMOS’의 서막을 열고 글로벌 행보에 박차를 가한다.