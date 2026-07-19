검찰 7월 말 직원 구속기소 금품 제공 회의적 시각 존재

[헤럴드경제=전현건 기자] 해·공군 무기개발 입찰경쟁에서 특정 업체에 유리하게 개입하고 최소 4억원 이상을 챙긴 방위사업청 직원이 구속됐다. 방사청 직원의 금품수수 의혹이 사실로 굳어질 경우 국내 방산 생태계까지 위협하는 중대 위기에 빠질 수 있다는 분석이 나온다.

업계 전문가들은 “청렴계약 위반과 부정당업자 제재가 현실화될 경우 업체 문제가 아니라 ‘K-방산 구조’의 문제로 번진다”고 경고한다.

19일 방산업계 및 법조계에 따르면 검찰은 방사청 기반전력사업 전력화지원관리팀 소속 A씨가 2021~2023년 사이 LIG D&A 협력사 직원들로부터 4억6000만원대 금품을 수수한 혐의로 최근 구속했다.

A씨는 금품 대가로 LIG가 수주한 Link-22 체계개발사업과 전자전기(블록-I) 사업 등에 관한 정보를 넘기고, 제안서 평가에서 높은 점수를 주는 등 특혜를 제공한 것으로 검찰은 의심하고 있다.

A씨에게 금품을 건넸다는 LIG D&A 임직원 2명에 대해서도 구속영장이 청구됐으나, 법원은 방어권 보장을 이유로 영장을 기각한 상태다. 검찰은 추가 조사 후 7월 말께 A씨를 구속기소할 방침이다.

업계 안팎에서는 LIG D&A가 이 같은 구조의 금품 제공을 실제로 했을지에 대해 회의적인 시각도 존재한다.

방사청과 군, 각종 연구기관과의 인적 네트워크가 촘촘한 LIG D&A가 상대적으로 사업 영향력이 제한적인 전력화지원팀을 통해 대규모 사업 정보를 얻기 위해 수억 원대를 제공했다는 설정 자체가 상식적으로 이해하기 어렵다는 것이다. 제안서 평가도 통상 10명 안팎으로 구성되는 평가단이 점수를 부여하는 구조여서, 특정인 1명의 ‘우호적 점수’를 위해 이 정도 거액을 지출하는 것은 비용 대비 효과 측면에서도 납득하기 어렵다는 지적이 나온다.

상장사이자 100% 방산업체인 LIG D&A는 청렴계약 위반으로 적발될 경우 법·제도상 처벌 수위가 회사 존립에 직격탄이 될 수 있다는 점을 누구보다 잘 알고 있다. 이런 위험을 알고도 조직적 금품수수를 감행했다면, 이는 단순 담당자 일탈을 넘어선 ‘경영 판단’ 차원의 문제로 비화할 소지가 크다.

일각에서는 이번 사건을 KDDX 보안감점 사례와 비교해 LIG와 입찰 경쟁 관계에 있는 일부 업체가 ‘불공정행위 감점’을 노리는 차원에서 문제를 제기한 것 아니냐는 추측도 나온다. 다만 ‘보안사고’와 ‘뇌물’은 제재 체계가 다르다. 보안사고는 검찰 기소 시점부터 3년간 제안서 평가에서 0.7점이 감점되지만, 뇌물은 방사청 계약심의위원회의 ‘부정당업자 입찰참가자격 제한 처분’ 시점부터 3년간 감점을 적용한다.

계약심의위원회는 통상 1심 판결 이후에 열리기 때문에, 7월 말 검찰이 기소하더라도 법원의 1심 판결 전까지는 LIG에 감점이 부과되지 않는다. 올해 진행되는 주요 입찰에는 직접적인 감점 영향이 없다는 뜻이다.

전문가들은 이번 사건을 단순 금품수수 문제를 넘어 국내 방산의 한 축이 흔들리냐 마냐를 가르는 중대 사안으로 보고 있다. 최근 호주 호위함, 폴란드 잠수함, 루마니아 장갑차, 캐나다 잠수함 등 잇따른 대형 방산수출 사업에서 번번이 고배를 마신 가운데 방산업체마저도 위기 국면에 들어갈 가능성이 제기되고 있기 대문이다.

업계 관계자는 “해외 수주 실패로 이미 심리적·재정적 부담이 쌓인 상태에서 국내 방산 업체가 법·제도상 중대한 제재를 받으면 투자·연구개발·인력운용 모두 위축될 수밖에 없다”며 “엎친 데 덮친 격으로 국내 방산 생태계 자체가 위축되는 악순환을 경계해야 한다”고 말했다.