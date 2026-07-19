전남광주특별시, 공유재산통합관리 시스템 개발

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시는 디지털공간정보(GIS)를 활용한 ‘공유재산 통합관리 기능 시스템’을 개발해 운영한다고 19일 밝혔다.

이 시스템은 엑셀이나 한글 파일 등으로 관리하던 공유재산 대장 정보를 공간정보 통합관리시스템과 연계해 지도 위에 시각화한 것이다.

지도에서 누락된 공유재산이나 무단점용 의심 지역을 발견하면 해당 지점을 클릭해 불법점용 대장에 즉시 등록·연계할 수 있는 기능도 전국 최초로 구현했다.

부동산종합공부 등 공적 장부와도 실시간으로 연계해 행정 오류를 줄이고, 현장 방문 없이 숨은 공유재산과 무단점용 의심 지역을 확인할 수 있게 했다.

특별시는 기존 시스템의 유지보수 용역을 활용한 비예산 방식으로 시스템을 개발했으며, 향후 인공지능(AI) 기반 행정에 활용할 수 있도록 관련 데이터를 표준화했다.

설향자 토지정보과장은 “공유재산 관리의 투명성과 효율성을 높이고 데이터 기반 스마트 행정을 통해 재정 건전성을 확보하겠다”고 밝혔다.