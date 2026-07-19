[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군은 제1회 추가경정예산안을 본예산보다 590억원, 8.84% 늘어난 7270억원 규모로 편성해 성주군의회에 제출했다19일 밝혔다.

회계별로는 일반회계가 510억원, 8.67% 증가했고 특별회계는 36억원, 5.65% 늘었다. 기금은 44억원, 28.80% 증가했다.

세입 증가 요인은 세외수입 59억 원, 지방교부세 153억 원, 국도비 보조금 및 보전수입 289억 원 등이다.

주요 편성 내역은 고유가 피해지원금 71억 6000만원, 성주3 일반산업단지 조성사업 31억원, 성주사랑상품권 하반기 발행 보전금 14억 4000만원, 중소기업 운전자금 이차보전금 5억원, 전통시장 육성사업 2억원, 외식업소 우수식재료 지원 2000만원 등을 편성했다.

또 시설원예 현대화사업 지원 30억 3000만원, 시설원예 에너지절감시설 보급지원 5억 3000만원, 개식용종식지원사업 8억원 등이 반영됐다.

이번 제1회 추가경정예산안은 오는 20일부터 열리는 제300회 성주군의회 임시회에서 심의를 거쳐 24일 최종 확정될 예정이다.

전화식 성주군수는 “이번 추경은 어려운 재정 여건 속에서도 민생 안정과 지역경제 활성화에 중점을 두고 주민 생활에 밀접한 분야와 지역 역점 투자사업에 편성했다”며 “예산안이 확정되면 신속한 집행을 통해 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.