[헤럴드경제(구미)=김병진 기자]경북교육청은 지난 18일 구미시에 있는 경운대에서 도내 초·중·고등학교 총 50팀 150여명의 학생들이 참가한 가운데 ‘제4회 경북도교육청 학생 심폐소생술 경연대회’를 개최했다.

이번 대회에는 초등학교 4~6학년, 중학교 1~3학년, 고등학교 1~3학년 학생들로 구성된 50개팀이 참가해 그동안 학교에서 익힌 심폐소생술 이론과 실습 교육의 성과를 겨뤘다.

대회는 오전과 오후로 나눠 진행됐으며 참가팀들은 심정지 발생 상황을 자유롭게 구성한 시나리오를 바탕으로 제한시간 8분 이내에 환자 상태 확인, 119 신고 요청, 심폐소생술 시행, 자동심장충격기(AED) 사용 등 응급처치 전 과정을 실제 상황처럼 수행했다.

평가는 심폐소생술 분야 전문가 5명으로 구성된 심사위원단이 맡아 심폐소생술 시행의 정확성과 자동심장충격기 사용 능력, 상황 표현의 적절성, 팀워크 등을 종합적으로 심사했다.

시상은 초등부와 중등부, 고등부로 나눠 진행됐으며, 대상과 최우수상, 우수상, 장려상 등 총 24개 팀에 교육감상이 수여됐다.

임종식 경북교육감은 “앞으로도 학생들이 위급한 순간 침착하게 대응할 수 있는 실천 역량을 기를 수 있도록 체험 중심의 응급처치 교육을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.