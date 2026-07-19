[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]DGIST는 지난 15일 대구 달성군 현풍읍에 위치한 현풍농협과 지역 사회 동반 성장 및 미래 과학기술 인재 육성을 위한 ‘미래 청년 과학기술인재 육성 지원 프로젝트’ 업무협약(MOU)을 체결했다.

양 기관은 이번 협약에 따라 미래 과학기술인재 육성을 위한 지속 가능한 상생 협력 체계 구축, 교육·문화·예술 프로그램 공동 운영, 학생 연구 및 교육 환경 개선 등을 적극적으로 추진한다.

DGIST 이건우 총장은 “현풍농협의 따뜻한 관심과 전폭적인 지원 덕분에 학생들이 한층 더 쾌적한 환경에서 학업과 연구에 전념할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 지역 사회와 대학이 함께 성장하는 가장 모범적인 상생 모델을 완성해 나가겠다”고 밝혔다.

현풍농협 정창섭 조합장은 “농민, 지역 주민들과 삶을 나누며 성장해 온 농협이 이제는 지역의 미래인 대학생들의 든든한 버팀목이 되고자 한다”며 “학생들이 이번 협력을 발판 삼아 건강하게 성장하고, 향후 지역과 국가를 빛낼 핵심 인재로 자라나기를 기대한다”고 말했다.