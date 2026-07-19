[헤럴드경제=함영훈 기자] 인제군은 부르면 오는 AI버스를 도입한다고 19일 밝혔다.

인제군은 농림축산식품부가 주관하는 ‘농촌 특화 AI 기반 수요 맞춤형 교통모델 실증사업’ 공모에 최종 선정됐다.

이번 사업은 정해진 노선과 시간표에 따라 운행하는 기존 버스와 달리, 주민의 호출과 예약 정보를 바탕으로 AI가 실시간으로 최적의 운행 노선을 설정하는 교통 서비스다.

인제군은 현재 상남면에서 직영하는 ‘하늘내린 마을버스’ 차량 1대에 수요응답형 교통체계를 우선 적용할 계획이다.

출퇴근 시간대에는 기존 고정 노선으로 운행하고, 이용객이 상대적으로 적은 오전 10시부터 오후 4시까지는 주민의 호출에 따라 운행하는 수요응답형 방식으로 전환한다.

이용자는 스마트폰 애플리케이션이나 전화로 출발지와 도착지를 예약할 수 있다. 예약이 접수되면 AI가 이용자들의 이동 수요를 종합적으로 분석해 최적의 운행 노선을 실시간으로 생성하고 차량을 배차한다. 전화 예약을 병행해 스마트폰 사용이 익숙하지 않은 고령층도 편리하게 이용할 수 있도록 할 예정이다.

이번 사업을 통해 장보기와 병원 진료, 행정 및 복지시설 방문 등 주민들의 일상적인 이동 편의를 높이고, 실제 이용 수요에 맞춰 차량을 운행함으로써 대중교통 운영의 효율성도 개선할 수 있을 것으로 인제군은 기대하고 있다.

인제군은 상남면의 운영 결과를 바탕으로 향후 남면과 기린면까지 수요응답형 버스를 단계적으로 확대하는 방안도 검토하고 있다.