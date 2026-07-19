종전 협상 이후에도 美·이란 서로 군사적 공격 단행

[헤럴드경제=한영대 기자] 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 미국이 종전 양해각서(MOU)를 반복적으로 위반했다며 “미국 대통령의 서명이 가치도, 효력도 없다는 점을 다시 한번 입증했다”고 밝혔다.

아야톨라 하메네이는 18일(현지시간) 이 같은 내용의 성명을 이란 국영 TV를 통해 서면 발표했다. 이번 성명은 미국과의 실무협상 과정에서 이란 측 대표로 나서고 있 카젬 가리바바디 외무차관이 MOU에 따른 이란의 의무 이행을 중단한다고 밝힌 지 몇 시간 만에 나왔다.

아야톨라 하메네이는 성명에서 미국을 “대악마”라고 부르며 “범죄와 약속 파기의 어두운 경험은 미국의 부정직함과 비합리성, 신뢰할 수 없음, 그리고 비열함을 보여주는 또 하나의 명백한 증거가 됐다”고 비판했다.

그러면서 “강압과 패권주의, 야만성이 미국의 행동 방식에서 뗄 수 없는 요소”라며 “이란과 ‘저항 전선’(이란을 지지하는 무장세력을 스스로 지칭하는 말)이 적에게 잊을 수 없는 교훈을 줄 것”이라고 강조했다.

한편, 종전 협상 기간 이란의 호르무즈 상선 공격을 기점으로 미국과 이란은 서로 군사적 공격을 단행하고 있다. 미국은 전날까지 7일 연속으로 호르무즈 해협 주변의 이란 군사시설에 공습을 가하고 있다. 이란은 요르단, 카타르, 쿠웨이트, 사우디아라비아 등 미국의 동맹인 다른 중동 국가의 미군 기지 등에 대응하고 있다.