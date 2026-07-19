소프트뱅크 지분 분담 인수…IPO·빅테크 투자 가능성

[헤럴드경제=정찬수 기자] 정의선 현대차그룹 회장이 사재 약 1200억원을 추가로 투입해 보스턴다이내믹스 지분율을 25%대로 끌어올린다.

19일 증권업계와 재계에 따르면 정 회장을 비롯한 보스턴다이내믹스 주주들은 소프트뱅크가 풋옵션을 행사한 지분(9.65%)을 기존 지분율대로 나눠 인수하는 방안을 추진 중이다.

현재 지분 구조는 HMG글로벌 56.4%, 정 회장 22.6%, 현대글로비스 11.25%, 소프트뱅크 9.65%다. 지분율대로 소프트뱅크 지분을 분담하면 보스턴다이내믹스 지분 구조는 HMG글로벌 62.5%, 정 회장 25.0%, 현대글로비스 12.5%가 된다.

소프트뱅크 지분 인수가격이 약 3억2000만달러로 추산되는 점을 고려할 때 정 회장이 부담해야 하는 금액은 약 8000만달러로 추정된다. HMG글로벌은 2억달러, 현대글로비스는 4000만달러를 부담하는 구조다. 정 회장은 2021년 현대차그룹이 보스턴다이내믹스 지배지분을 인수할 당시에도 사재 2389억원을 투자했다. 이후 여러 차례 진행된 유상증자 참여분과 이번 소프트뱅크 지분 인수분을 더하면 정 회장의 누적 투자 규모는 총 8000억원 안팎에 이를 것으로 분석된다.

정 회장은 피지컬 AI 시장 공략에 속도를 낼 것으로 보인다. 현대차그룹은 보스턴다이내믹스의 차세대 휴머노이드 로봇 아틀라스를 앞세워 글로벌 로보틱스 시장 선점에 나섰다. 향후 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 아틀라스를 투입해 공정 단위별 검증을 진행한다는 구상이다. 2028년 부품 분류를 위한 서열작업에 투입한 뒤 2030년부터는 부품 조립으로 작업 범위를 넓힌다.

정 회장은 “피지컬 AI로 중심이 이동할수록 현대차그룹이 보유한 자동차, 로봇과 같은 움직이는 실체와 제조 공정 데이터 가치는 희소성을 더할 것”이라며 “이는 빅테크 기업들이 쉽게 모방할 수 없는 강력한 무기”라고 말했다.

현대차그룹이 보스턴다이내믹스 지분을 늘리면서 기업공개(IPO) 추진에도 탄력이 붙을 수 있다는 관측이 나온다. 현대차그룹은 미국 나스닥 시장 상장을 포함한 IPO를 다각도로 검토하는 것으로 전해졌다. 일각에서는 상장 전 투자 유치(프리 IPO)에 나서는 시나리오도 거론된다.

한국투자증권은 최근 보고서에서 “구글이 파운데이션 모델 병목 현상을 해결하기 위해 실세계 물리 데이터가 필요하다”면서 “현대차그룹 공장 등 실제 산업현장에 투입돼 가장 빠르게 데이터를 축적할 대상은 보스턴다이내믹스가 될 가능성이 크다”고 말했다.