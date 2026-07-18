[헤럴드경제=민성기 기자] 코미디언 황현희가 ‘100억원 자산가’ 루머와 수식어에 대한 부담감을 털어놨다.

17일 유튜브 채널 ‘이홍렬TV’에는 ‘주식 초보부터 고수까지 주목하세요! 드디어 공개되는 황현희 투자 노하우’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이홍렬은 황현희에게 자산 100억 원설을 언급하며 “정말 100억이냐”고 물었다. 황현희는 부동산과 주식 투자를 통해 100억 원의 자산을 보유한 것으로 알려져 화제를 모은 바 있다.

황현희는 “금액을 얘기하는 게 참 아무 의미가 없다는 걸 느꼈다”며 조심스럽게 말문을 열었다.

이어 “뭐만 했다 하면 ‘100억 자산가 황현희’라고 기사가 난다. 제가 투자를 한 뒤 개그맨으로 벌었던 것보다 10배는 더 벌었다고 말을 한 적이 있다. 그 후 ‘돌싱포맨’에 갔더니 (대본에) ‘100억 자산가’가 쓰여있더라. 방송쟁이, 작가들에게 또 당했다는 생각이 들었다”고 설명했다.

그러면서 “분명히 그렇게 안 했으면 좋겠다고 이야기했는데, 프로그램에서도 어그로를 끌어야 하고 기사를 내야했다”고 당시를 떠올렸다.

황현희는 “얼굴이 알려진 한물간 개그맨이 돈 벌어서 나타났다는데 누가 좋아하겠나. 주식 시장은 양극화가 엄청나게 심하다. 누가 돈 벌었다고 하면 화가 난다”며 100억 타이틀에만 주목하는 사람들 때문에 예능을 피하기 시작했다고 전했다.

마지막으로 황현희는 “본질은 변하지 않는다”라며 “단지 경제와 시사를 잘 다루는 개그맨 황현희로 기억되고 싶다”고 강조했다.