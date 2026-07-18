김민석 “이재명 정부 성공 뒷받침 적임자” vs 정청래 “보완수사권 전면 폐지” 송영길, 김경수와 오찬 회동서 영남 대책 논의…고민정·김보미도 릴레이 호남 행보

[헤럴드경제=최은지 기자] 더불어민주당 8·17 전당대회 후보등록 이후 첫 주말을 맞은 18일, 당권 주자들이 전국 곳곳을 누비며 본격적인 당심 공략에 나섰다.

김민석, 고민정, 정청래, 김보미, 송영길(기호순) 등 당 대표 출마자 5인은 최대 승부처인 호남을 비롯해 충청·영남권을 아우르는 릴레이 득표전을 전개했다.

이날 대전 지역을 집중 공략한 김민석 후보는 중구·동구·서구갑 등 지역위원회를 잇달아 방문해 당원들과 만난 뒤 국립대전현충원 내 고(故) 채 해병 묘소를 참배했다. 김 후보는 당원대회에서 “이재명 대통령의 남은 4년 임기를 흔들림 없이 뒷받침할 지도부를 뽑는 것이 전당대회의 가장 큰 의미”라며 자신이 이재명 정부 성공의 적임자임을 피력했다. 당내 계파 갈등 우려에는 “과정을 거치면 다시 단단하게 하나가 될 것”이라고 자신했다.

정청래 후보는 전남광주 북구을과 자신의 지역구인 서울 마포을 지역당원대회를 교차 방문하며 호남과 수도권을 동시 겨냥했다. 정 후보는 대표 시절 이뤄낸 권리당원 1인 1표제 성과를 내세우며 “보완수사권 전면 폐지를 해내겠다”고 개혁 의지를 강조했다. 아울러 SNS를 통해 “민주당을 지킬 테니 당원들이 정청래를 지켜달라”며 친명계의 견제를 받는 약자로서의 정체성을 부각하고 지지층의 결집을 호소했다.

송영길 후보는 전북 고창 선운사를 찾아 주지 스님을 예방한 데 이어 경남 창원으로 이동해 당원 타운홀미팅을 진행했다. 송 후보는 창원에서 김경수 전 경남도지사와 오찬을 갖고 부·울·경 발전 전략 및 1인 1표제에 따른 영남 소외 보완책 등을 논의했다. 타운홀미팅에서는 과거 출마 자격 논란을 두고 “위법 수사로 무죄를 받은 송영길에게 당비 납부 기간을 문제 삼아 나오지 말라고 했다”며 당내 절차를 강하게 비판했다.

이와 함께 최고위원 후보들과 다른 당권 주자들의 호남 공략도 뜨거웠다. 3박 4일 일정으로 호남을 찾은 고민정 후보는 전남 무안에서 청년 간담회를 열고 “선거철에만 청년을 호명하는 정치를 끝내고 세대를 연결하는 심지가 되겠다”고 공약했다. 김보미 후보는 전남광주통합특별시의회에서 기자회견을 가졌으며, 과거 사진을 이유로 불거진 ‘이낙연계’ 공세에 대해 “사진 한 장으로 계파를 판정하는 흥신소 정치”라며 SNS를 통해 정면 반박했다.