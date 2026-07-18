[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 리센느(RESCENE)가 악플러들에 법적 대응을 예고했다.

최근 소속사 더뮤즈엔터테인먼트는 공식 홈페이지를 통해 “리센느의 권익 보호를 위한 신고 사이트를 오픈하게 됐다”고 밝혔다.

이어 “해당 사이트는 아티스트의 명예를 훼손하는 악성 게시물 및 저작권 침해 사례에 대한 제보를 받아 보다 신속하고 정확하게 조치하기 위함”이라고 설명했다.

소속사 측은 “앞으로도 아티스트의 권익 보호를 위하여 많은 제보 부탁드린다”며 “항상 리센느를 향한 변함없는 사랑과 응원에 늘 감사드린다”고 전했다.

그러면서 “당사는 아티스트의 권익 보호를 위해 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.

한편 2024년 데뷔한 리센느는 최근 멤버 원이의 개인 유튜브 채널에서 같은 멤버인 미나미가 외친 “거제 야호!”라는 한마디가 밈(meme·유행 콘텐츠)으로 급부상하면서 주목 받았다.

2년 전에 발표한 ‘러브어택’은 역주행 끝에 지난 8일 멜론 ‘톱 100’ 차트 1위를 기록했다. 또 지난 14일에는 SBS 더라이프 ‘더쇼’에서 리메이크 싱글 ‘프리티 걸(Pretty Girl)’로 데뷔 후 첫 음악방송 1위라는 기록을 달성했다.