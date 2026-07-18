러 매체 “최선희, 라브로프 장관 초청으로 모스크바 도착” 보도 북러 고위급 교류 전격 재개…김정은 국무위원장 연내 방러 가능성 러, 우크라 전황 악화 속 공조 절실…北, 중·러 ‘뒷배’로 외교 위상 극대화

[헤럴드경제=최은지 기자] 최선희 북한 외무상이 러시아 외무부의 초청으로 러시아를 방문하면서 김정은 국무위원장의 연내 모스크바 방문이 가시화하는 것 아니냐는 관측이 나온다.

연합뉴스에 따르면 18일 러시아 관영 리아 노보스티 통신은 최 외무상이 세르게이 라브로프 러시아 외무장관의 초청에 따라 공식 방문차 이날 모스크바에 도착한다고 보도했다.

다만 구체적인 방문 목적과 세부 일정은 아직 공개되지 않았으며, 조선중앙통신 등 북한 관영매체들도 최 외무상의 방러 소식을 즉각 전하지는 않고 있다.

최 외무상의 러시아 방문은 지난해 10월 실무방문 형태로 모스크바를 찾은 이후 약 9개월 만이다. 북러 간 고위급 교류는 지난 4월 ‘쿠르스크 해방작전 종결’ 1주년을 맞아 북한에서 열린 파병기념관 준공식을 기점으로 정점을 찍은 뒤 소강상태를 보였으나, 최 외무상의 이번 방러로 다시 탄력을 받는 모양새다.

특히 다자회의나 뚜렷한 외교적 계기가 없는 시점에 최 외무상이 전격 움직였다는 점에서, 김 위원장의 러시아 방문을 위한 ‘사전 조율’ 성격이 짙다는 분석이 제기된다.

김 위원장의 러시아 방문 가능성은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 지난 2024년 6월 평양 정상회담 당시 답방을 요청한 이후 꾸준히 거론돼 왔다. 푸틴 대통령은 지난해 9월 중국 전승절 열병식 계기로 베이징에서 김 위원장과 재회했을 때도 거듭 방러를 제안한 바 있다.

현재 러시아는 중동 전쟁 여파 속에 우크라이나 전쟁이 장기화하며 국제적 고립이 깊어지고, 후방 에너지 시설이 드론 공습을 받는 등 전황이 악화하고 있어 북한과의 강력한 공조와 연대 표명이 절실한 상황이다.

김 위원장 역시 최근 시진핑 중국 국가주석의 방북과 북중 우호조약 체결 65주년 고위급 교류를 통해 양국 동맹을 다진 만큼, 이번 러시아 방문 조율을 통해 대내외에 중국과 러시아라는 쌍방 ‘뒷배’를 과시하며 외교적 위상을 극대화하려는 전략으로 풀이된다.