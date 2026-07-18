[헤럴드경제=최원혁 기자] 학교 현장학습에 나섰던 11세 소녀가 거대한 바위틈에 다리가 끼여 4시간 넘게 고립됐다가 구조대의 기지로 무사히 구조됐다. 구조대는 마찰을 줄이기 위해 주방 세제를 사용했고 소녀는 큰 부상 없이 구조됐다.

지난 15일(현지시간) 영국 매체 더 인디펜던트에 따르면 지난달 23일 영국 데번주 다트무어 국립공원 하운드 토어에서 학교 현장학습을 하던 11세 섀넌 페이시 양은 바위 지대를 이동하던 중 미끄러지면서 다리가 화강암 바위 틈 사이에 깊숙이 끼이는 사고를 당했다.

현장에 있던 인솔자들이 먼저 구조를 시도했지만 바위틈이 워낙 좁아 꺼낼 수 없었고 결국 구조 당국에 도움을 요청했다. 이후 다트무어 수색구조대와 데번 동굴구조대, 소방구조대 등 여러 구조 인력이 현장에 투입됐다.

구조대는 전문 장비를 이용해 소녀의 몸을 조금씩 움직여 봤지만 바위에 다리가 단단히 끼어 있어 구조 작업은 좀처럼 진전을 보지 못했다. 결국 구조대는 마찰을 줄일 방법을 찾던 끝에 영국에서 널리 사용하는 설거지용 주방 세제 페어리를 윤활제로 활용하기로 했다.

주방 세제를 바위와 다리 사이에 바른 뒤 구조 작업을 이어간 결과 섀넌의 다리가 조금씩 움직이기 시작했고 결국 약 4시간 만에 무사히 빠져나올 수 있었다.

구조를 마친 뒤 구조대원들은 “이번 구조의 진짜 영웅은 주방 세제였다”고 입을 모았다.

사고 당시 소녀는 오랜 시간 바위에 갇혀 있었지만 침착하게 구조를 기다렸고 추가 검진에서도 심각한 부상은 발견되지 않았다. 구조를 마친 뒤에는 스스로 걸어서 현장을 떠날 정도로 건강한 상태였던 것으로 전해졌다.