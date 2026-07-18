[헤럴드경제=차민주 기자] 소방청이 이날 오전 인천 소재의 쿠팡물류센터에 발생한 화재를 진압하기 위해 국가소방동원령을 발령했다.

18일 소방청은 화재 진압을 위해 이날 오후 3시15분을 기해 인천 물류창고 화재에 대한 국가소방동원령을 발령했다고 밝혔다.

이에 따라 5개 시도의 소방장비 21대가 추가 지원됐다. 구체적으로 서울·경기·충북·충남·강원에서 고가사다리차 4대와 소방물탱크차 13대, 무인소방로봇 1대, 회복지원차 3대 등 총 21대의 장비다.

앞서 이날 오전 6시 54분께 인천 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 6층에서 불이 났다. 물류센터 직원 등 121명이 스스로 대피했으며, 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

소방 당국은 오전 9시 15분 관할 소방서 인력 전체를 동원하는 대응 1단계를 발령했다. 이어 오후 12시 25분 경보령을 대응 2단계로 격상했다.

건물 내부 면적이 넓고 가연물이 많아 진화에 장시간이 걸릴 것으로 판단한 데 따른 조치다. 대응 2단계가 발령되면 화재 지역과 인접한 5~6개 소방서의 인력과 장비가 동원된다.

국가소방동원령은 특정 시도의 소방력만으로 화재 등 재난에 대응하기 어렵거나 국가 차원의 소방력 동원이 필요하다고 판단될 때 소방청장이 발령한다.

소방청 관계자는 “가용 소방력을 총동원해 화재를 조기에 진압하고 현장 소방대원의 안전 확보와 추가 피해 방지에 최선을 다하겠다”고 말했다.