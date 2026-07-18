[헤럴드경제=원호연 기자]양평고속도로 노선 변경 의혹의 핵심 인물로 지목된 원희룡 전 국토교통부 장관이 오는 23일 권창영 2차 종합특검팀 앞에 선다.

특검팀은 18일 언론 공지를 통해 원 전 장관이 이날 오전 10시 출석해 조사받을 예정이라고 밝혔다. 앞서 특검팀은 직권남용 혐의 피의자 조사를 위해 원 전 장관에게 두 차례 출석을 통보했지만, 문이 잠긴 채 부재중인 상태가 이어지면서 통보 자체가 제대로 송달되지 않았던 것으로 전해졌다.

의혹의 발단

이번 사건의 발단은 2023년으로 거슬러 올라간다. 국토부가 서울∼양평고속도로 사업을 추진하는 과정에서 종점 노선을 김건희 여사 일가 소유 땅이 있는 지역으로 바꿔 특혜를 제공했다는 것이 의혹의 골자다.

애초 원안이었던 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성 조사까지 무난히 통과한 상태였다. 그런데 국토부가 2023년 5월 들어 김 여사 일가 땅이 위치한 강상면 종점 노선을 새롭게 검토하면서 특혜 논란에 불이 붙었다. 논란이 커지자 원 전 장관은 같은 해 7월 사업 자체를 백지화하겠다고 선언했다. 종합특검팀이 들여다보고 있는 부분은 바로 이 백지화 과정에서 적법절차가 제대로 지켜졌는지 여부다.

앞선 수사에선 ‘윗선’ 규명 실패

이 사안을 먼저 수사했던 민중기 특별검사팀은 특혜 의혹에 연루된 국토부 서기관 김모 씨와 한국도로공사 직원 등을 직권남용 혐의로 기소하는 데는 성공했다. 그러나 이들의 ‘윗선’으로 지목된 원희룡 전 장관의 혐의까지는 규명해내지 못한 채 수사를 마무리했다.

이후 사건을 넘겨받은 종합특검팀은 수사에 다시 속도를 냈다. 지난 3월 원 전 장관의 출국을 금지한 데 이어, 4월에는 국가정보자원관리원(국정자원)과 국토교통부, 백원국 전 국토부 차관 등을 상대로 잇따라 압수수색을 벌였다. 지난 15일에는 원 전 장관의 휴대전화까지 압수하며 강제수사 수위를 끌어올렸다.

이런 가운데 원 전 장관은 같은 날인 15일 자신의 페이스북에 무리한 수사와 부당한 법 적용에는 절대 굴하지 않겠다는 입장을 밝히며 강경 대응 의지를 드러낸 바 있다. 특검팀이 오는 23일 조사에서 원 전 장관의 직권남용 혐의를 구체적으로 규명해낼 수 있을지 주목된다.