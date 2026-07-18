“세계 최초 3조 파라미터급 오픈소스 모델” AI 평가 57점으로 현존 모델 4위

[헤럴드경제=차민주 기자] 중국의 인공지능(AI) 스타트업 ‘문샷’이 미국 주요 AI 모델에 준하는 성능의 AI 모델 ‘키미(Kimi) K3’를 공개했다.

18일 개발사 문샷은 키미 K3를 출시했다고 밝혔다. 이는 네이티브 비전과 100만 토큰 규모의 컨텍스트 윈도우(언어 모델이 응답을 생성할 때 참조할 수 있는 텍스트)를 결합한 매개변수(파라미터) 2.8조개 모델이다.

문샷은 키미 K3가 세계 최초의 ‘3조 파라미터급’ 개방형(오픈소스) 모델이라 강조했다. 장기 작업형 코딩과 지적 작업, 추론 등 첨단 지능 시나리오를 위해 설계됐단 설명이다.

업계는 키미 K3이 대규모 자본이 투입된 미국 주요 AI 모델들에 필적하는 성능을 갖춘 것으로 평가하고 있다. 실제 AI 성능 분석업체 ‘아티피셜 어낼리시스’는 키미 K3의 지능 지표를 57점으로 집계, 현존 AI 모델들 중 4위에 해당한다는 평가를 내놨다.

이는 스페이스XAI의 그록4.5(54점)나 메타의 뮤즈스파크1.1(51점), 구글의 제미나이3.5 플래시(50점) 등을 이긴 성적이다. 다만 앤트로픽의 클로드 페이블5(60점)나 오픈AI의 GPT-5.6 솔 맥스(59점), GPT-5.6 솔 엑스하이(58점)에는 약간 뒤처졌다.

문샷은 키미 K3가 장기적인 작업을 목표로 하고 있다고 언급했다. 단순한 질문·답변보다는 대규모 소프트웨어 저장소 처리와 터미널 도구 운영, 코딩과 시각적 피드백의 결합에 특화됐단 설명이다. 또 이미지·동영상 이해 기능을 통해 인터페이스나 게임와 같은 디지털 콘텐츠를 수정할 수 있다고 밝혔다.

중국 관영 차이나데일리 등 외신은 키미 K3가 그간 중국 AI 모델들이 시행해온 저비용 전략과는 다른 노선을 택했다는 점에 주목했다.

키미 K3의 API 요금은 출력 토큰 100만개당 100위안(약 219원)이다. 딥시크 V4 프로와 샤오미의 미모(MiMo)-V2.5 프로(각각 6위안·약 1300원), 즈푸(Z.ai)의 GLM-5.2(28위안·약 6100원), 알리바바의 큐원3.7 맥스(36위안·약 7900원)보다 높다.

한편, 지난해 초 중국발 ‘딥시크 쇼크’를 계기로 해외에선 고성능 모델 키미 K3의 등장과 영향에 관심을 모으고 있다. 모건스탠리는 키미 K3의 출시를 두고 중국 대형언어모델(LLM)이 규모나 성능, 가격 면에서 미국 선도 기업들을 따라잡고 있음을 보여주는 것이라고 분석했다.