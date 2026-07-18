최선희 북한 외무상이 조용원 북한 최고인민회의 상임위원장 등이 참석한 가운데 지난 5월 30일 북한 평양 주재 러시아 대사관에서 열린 전 알렉산드르 마체고라 대사 기념판 제막식에 참석한 모습. 마체고라 대사는 지난해 사망했다. [연합]
최선희 북한 외무상이 조용원 북한 최고인민회의 상임위원장 등이 참석한 가운데 지난 5월 30일 북한 평양 주재 러시아 대사관에서 열린 전 알렉산드르 마체고라 대사 기념판 제막식에 참석한 모습. 마체고라 대사는 지난해 사망했다. [연합]

[속보] “최선희 北외무상, 모스크바 도착…러 공식방문”

최선희 북한 외무상이 러시아 공식 방문차 모스크바에 도착했다고 러시아 현지 매체들이 18일(현지시간) 보도했다.


soohan@heraldcorp.com