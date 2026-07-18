[속보] “최선희 北외무상, 모스크바 도착…러 공식방문”

구준엽, 1200억 유산 못 받나…서희원 유언, 유족 반대에 무효

[헤럴드경제=장윤우 기자] 고(故) 쉬시위안(徐熙媛·서희원)이 생전 휴대전화에 남긴 유언은 법적 효력이 없는 것으로 전해졌다. 지난 15일 대만 매체 미러위클리는 서희원이 휴대전화 메모에 재산 분배 구상을 적어뒀으나 유족이 효력을 인정하지 않아 실행하지 않았다고 보도했다. 미러위클리에 따르면 서희원은 보석과 명품 가방을 딸에게 남기고 나머지 재산은 남편 구준엽과 두 자녀, 큰언니의 자녀가 함께 나눠 갖기를 바랐다. 갑작스럽게 세상을 떠날 상황을 가정해 적어둔 메모였다고 매체는 전했다. 다만 휴대전화에 작성한 유언은 현행법상 효력을 인정받기 어려운 것으로 알려졌다. 대만 민법이 인정하는 유언 방식은 다섯 가지로, 각각 법이 정한 절차와 형식을 충족해야 한다. 자필 유언은 유언자가 처음부터 끝까지 직접 손으로 쓰고 서명해야 하며, 컴퓨터나 스마트폰으로 입력한 문서는 효력을 인정받을 수 없다. 법적 효력을 갖춘 유언이 없는 만큼 상속은 대만 민법의 법정상속 절차를 따르게 됐다. 서희원이