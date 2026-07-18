[속보] “최선희 北외무상, 모스크바 도착…러 공식방문”
최선희 북한 외무상이 러시아 공식 방문차 모스크바에 도착했다고 러시아 현지 매체들이 18일(현지시간) 보도했다.
soohan@heraldcorp.com
입력 2026-07-18 14:49:47
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[속보] “최선희 北외무상, 모스크바 도착…러 공식방문”
최선희 북한 외무상이 러시아 공식 방문차 모스크바에 도착했다고 러시아 현지 매체들이 18일(현지시간) 보도했다.
“악어 같은 게 있다” 신고…잡고보니 ‘진짜 악어’
[헤럴드경제] 18일 오전 11시 27분께 경기도 여주시 창동 일대 소양천에서 악어가 포획됐다. “애완용 악어 같은 게 있다”는 행인의 신고를 받고 현장에 출동한 소방대원은 30여분만인 낮 12시 6분께 몸길이 50㎝ 크기의 악어 한 마리를 포획했다. 악어의 종이나 하천에서 발견된 경위 등은 확인되지 않았다. 소방 당국은 잡은 악어를 오는 20일 여주시청에
구준엽, 1200억 유산 못 받나…서희원 유언, 유족 반대에 무효
[헤럴드경제=장윤우 기자] 고(故) 쉬시위안(徐熙媛·서희원)이 생전 휴대전화에 남긴 유언은 법적 효력이 없는 것으로 전해졌다. 지난 15일 대만 매체 미러위클리는 서희원이 휴대전화 메모에 재산 분배 구상을 적어뒀으나 유족이 효력을 인정하지 않아 실행하지 않았다고 보도했다. 미러위클리에 따르면 서희원은 보석과 명품 가방을 딸에게 남기고 나머지 재산은 남편 구준엽과 두 자녀, 큰언니의 자녀가 함께 나눠 갖기를 바랐다. 갑작스럽게 세상을 떠날 상황을 가정해 적어둔 메모였다고 매체는 전했다. 다만 휴대전화에 작성한 유언은 현행법상 효력을 인정받기 어려운 것으로 알려졌다. 대만 민법이 인정하는 유언 방식은 다섯 가지로, 각각 법이 정한 절차와 형식을 충족해야 한다. 자필 유언은 유언자가 처음부터 끝까지 직접 손으로 쓰고 서명해야 하며, 컴퓨터나 스마트폰으로 입력한 문서는 효력을 인정받을 수 없다. 법적 효력을 갖춘 유언이 없는 만큼 상속은 대만 민법의 법정상속 절차를 따르게 됐다. 서희원이
유산 포기했다더니…구준엽 “1200억 유산 분할, 법적 조정 돌입”
[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 구준엽이 지난해 세상을 떠난 아내 고(故) 쉬시위안(徐熙媛·서희원)의 유산 상속을 포기하지 않았다는 현지 보도가 나왔다. 서희원이 남긴 재산은 6억위안(약 1200억원) 규모로 추정된다. 12일 대만 매체 삼립신문망(SETN) 보도에 따르면, 구준엽은 서희원의 유산 분할 절차를 포기하지 않았으며 서희원 자녀들이 물려받을 재산까지 확보하기 위해 나섰다. 구준엽은 내주 서희원의 전 남편 왕샤오페이(왕소비) 측과 재산 분할 관련 조정에 나설 예정이다. 왕샤오페이는 상속인이 아니지만 미성년인 두 자녀의 법정대리인 자격으로 이번 조정에 참여하는 것으로 알려졌다. 구준엽과 두 자녀의 법정 상속분은 대만 법에 따라 각각 3분의 1씩이지만, 실제 재산 이전과 관리 방식 등 후속 절차가 남아 있어 조정에서 관련 쟁점을 논의할 것으로 보인다. 매체는 구준엽이 조정에 나선 것에 대해 “유산 상속을 포기하지 않았다는 뜻”이라며 “앞서 구준엽이 서희원과 살던 저택을 떠나면서
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.