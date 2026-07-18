오늘 밤부터 다시 돌풍 동반한 강한 비 예보 밤새 배수, 시설안전 등 120건 피해 신고

[헤럴드경제=차민주 기자] 서울 지역에 밤새 쏟아졌던 집중호우가 이날 오후 들어 잦아들면서 교통 상황이 정상화되고 있다. 오전 한때 전면 통제됐던 동부간선도로의 통행이 재개됐다.

하지만 이날 밤부터 다시 돌풍을 동반한 강한 비가 쏟아질 것으로 예보되면서, 안전사고 대응에 비상이 걸렸다.

18일 연합뉴스와 서울시에 따르면 전날 밤부터 이어진 집중호우로 이날 오전 4시 24분에서 5시 11분 사이 강서구와 은평구, 마포구에 각각 침수경보가 발령됐다. 마포구와 양천구에는 침수예보가 내려졌다.

침수경보는 강우량이 시간당 50㎜ 이상, 3시간 강우량이 90㎜ 이상일 때 내려진다. 침수예보는 시간당 55㎜ 이상, 15분 만에 20㎜의 비가 내릴 때 발령된다.

새벽 사이 강한 비로 수위가 올라가자 한강홍수통제소는 이날 오전 4시 50분께 목감천 서울시 너부대교 지점에 홍수주의보를 발력했다. 다행히 이날 오전부터 비가 잦아들면서 오후 1시께 홍수주의보가 해제됐다.

아울러 산림청은 수도권 전 지역에 산사태 위기경보 경계를 발령했다. 서울에서도 은평구·도봉구가 각각 산사태 주의보와 산사태 예비경보를 발령했고, 마포구도 산림 입산을 금지하고 산사태 전조 증상에 대비할 것을 당부했다.

오전 5시 37분께는 중랑천 수위가 상승하면서 동부간선도로(수락지하차도∼성수JC) 전 구간 교통이 전면 통제됐다. 동부간선도로 통제는 오전 11시 16분께 모두 풀렸다.

오전 6시 53분께는 중랑구 용마터널 내에서 차량 화재가 발생해 터널 내 통행이 제한됐다. 용마터널은 오전 9시 5분 아천 방향 도로 통행이 재개됐지만, 여전히 반대 방향은 통행이 불가능한 상태다.

서울시는 이날 호우로 인한 배수 지원 민원이 89건, 수목 전도(나무 쓰러짐) 4건, 시설 안전 조치 민원이 27건 접수되는 등 120건의 비 피해가 집계됐다고 밝혔다.

오후 1시 기준으로 중랑천, 정릉천, 목동천, 성북천 등 서울 시내 22개 하천이 여전히 통제 중이다. 오전 한때 증산교 하부, 행주1교 하부, 동부간선도로, 가람길 등 4개 도로가 통제되기도 했다.

서울시는 집중호우에 대응해 전 부서와 산하기관에 안전관리를 철저히 해달라는 공문을 보냈고, 문자와 사회관계망서비스(SNS)로도 해당 내용을 전달했다.

호우특보가 발령되자 이날 오전 3시 40분부터 상황근무 2단계를 발령하고, 시와 자치구 공무원 6642명을 상황근무에 투입했다. 호우특보가 해제되자 이날 오전 8시 2단계 근무를 보강근무로 조정하고 기상·하천 상황을 모니터링하고 있다.

근무자들은 하천, 저지대, 빗물받이 등 취약 지역·시설을 점검하고, 돌봄공무원·동행파트너 연락 체계를 유지하고 있다.