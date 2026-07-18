[헤럴드경제=차민주 기자] 애플이 오픈AI로 이직한 직원 수십명에게 소송전을 위협하는 경고장을 발송했다.

앞서 애플은 인공지능(AI) 선두인 오픈AI를 상대로 ‘기밀 탈취’ 의혹을 제기한 바 있다.

17일(현지시간) 연합뉴스에 따르면 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 복수의 소식통을 인용해 애플이 현재 오픈AI에서 근무 중인 자사 전직 직원 약 40명에게 법적 경고 서한을 발송했다고 보도했다.

서한에는 업무 관련 문서와 통신 기록을 그대로 보존하라는 명령과 함께, 애플 측 변호인단과의 면담을 요구하는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

이는 최근 애플이 오픈AI와, 오픈AI로 자리를 옮긴 전직 애플 임직원 2명을 상대로 대형 소송을 제기한 이후 며칠 만에 나온 조치다.

애플은 소장에서 지난 24년간 애플에서 일했던 이들 임원이 내부 기밀 정보를 탈취해 오픈AI로 이직했다고 주장했다.

애플은 법원에 제출한 서류에서 소송에 포함된 증거들은 오픈AI가 저지른 광범위한 영업비밀 침해 행위의 ‘빙산의 일각’에 불과하다고 주장했다.

특히 이번 갈등은 오픈AI가 애플의 전 최고디자인책임자(CDO)와 손잡고 자체 인공지능(AI) 기기 개발에 박차를 가하는 민감한 시점에 불거져 업계의 이목이 쏠린다.

반면 오픈AI 측은 소송에 타당한 근거가 없다고 지적했다. 이 회사는 “의혹을 진지하게 받아들이고는 있으나, 이번 소송 제기에 타당한 근거가 있다는 그 어떤 증거도 알지 못한다”고 반박했다.

외신은 이번 소송에 대해 실리콘밸리의 대표 기업인 양사의 관계가 사실상 파탄 났음을 보여주는 사례라고 판단했다.

특히 기업공개(IPO)를 준비 중인 오픈AI에는 상당한 법적 부담으로 작용할 것이란 전망이다.

한편, 양사는 과거 오픈AI 기술을 애플 음성비서 시리에 통합하는 등 협력 관계를 유지해왔다. 그러나 애플은 이후 구글과 협력해 지난 6월 공개한 챗GPT 형태의 음성·텍스트 비서 기능에 구글 AI 모델을 적용했다.