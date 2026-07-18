서울·인천·경기 80~150㎜ 내려 강원 내륙·산지 250㎜ 이상 예상

[헤럴드경제=김수한 기자] 토요일인 18일, 수도권의 경우 서울·인천·경기에 80∼150㎜의 비가 내리겠으며, 많은 곳은 200㎜ 이상의 폭우가 쏟아질 것으로 보인다.

서울에서는 이날 오전 서울 동부간선도로 전구간이 전면 통제되기도 했다.

오전 5시에 호우주의보가 발효된 강원도는 100∼150㎜, 강원 내륙·산지는 250㎜ 이상의 비가 내릴 수 있어 산사태 등 피해에 유의해야 한다.

충청권은 대전·세종·충남과 충북에 50∼100㎜, 세종·충남 북부, 충북 중·북부는 200㎜ 이상, 대전·충남 남부, 충북 남부는 150㎜ 이상의 많은 비가 내리겠다.

전북은 30∼100㎜(많은 곳 전북 서해안 120㎜ 이상), 광주·전남 30∼80㎜, 경북 중·북부 50∼100㎜(많은 곳 경북 북부 150㎜ 이상), 대구·경북 남부와 부산·울산·경남은 각각 30∼100㎜, 20∼60㎜, 제주도는 5∼30㎜의 비가 내릴 것으로 예보됐다.

이날 낮 기온은 24∼32도로 예보됐다.

전남과 제주도에는 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 31도 안팎으로 올라 덥겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 20.9도, 인천 20.9도, 수원 25.6도, 춘천 18.9도, 강릉 20.7도, 청주 26.3도, 대전 24.5도, 전주 28.2도, 광주 27.3도, 제주 26.6도, 대구 22.7도, 부산 25.8도, 울산 23.9도, 창원 25.9도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음∼보통’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼3.0m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.