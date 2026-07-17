물을 사용해 공원 내 친환경 냉방효과 제공 및 도시 열섬현상 완화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 박운기)는 주민들이 여름철 무더위를 식힐 수 있도록 최근 독립공원, 창천문화공원, 홍제동 장미터널에 쿨링포그(Cooling fog, 안개형 냉각 장치)를 설치하고 시범 운영에 들어갔다.

물 입자를 분사해 열을 흡수함으로써 친환경 냉방효과를 제공하고 도시 열섬현상을 완화하는 시설로 매일 오전 8시부터 오후 8시까지 5분 간격(5분 작동, 5분 정지)으로 가동된다. 비가 오거나 습한 날씨에는 작동하지 않는다.

구는 공원과 산책로의 경관 특성을 고려한 맞춤형 디자인으로 기능성과 심미성을 동시에 높였다. 낮에는 미세한 물안개가 햇빛과 어우러져 아름다운 경관을 연출하고 저녁에는 부엉이 모형의 조명이 색다른 볼거리를 제공한다.

구는 서울시의 ‘2026년 폭염저감시설 설치 사업 지원’에 따라 1억 5천만 원의 시 예산으로 독립공원에 9개, 창천문화공원에 9개, 홍제동 장미터널에 7개 등 3곳에 25개의 쿨링포그를 설치했다.

이 시설은 8월 말까지 운영 예정으로 날씨 상황에 따라 연장될 수도 있다.

박운기 서대문구청은 “쿨링포그가 여름철 주위를 지나는 분들께 잠시나마 시원함을 전하길 기대하며 앞으로도 주민분들의 피부에 와닿는 생활밀착형 행정에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.