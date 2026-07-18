청계벽산아파트 경비실 초소마다 에어컨…총 9대 설치 성동구, 2021년부터 공동주택 냉방비 지원사업 진행 7~8월 에어컨당 최대 2만원 지원…올해 예산 2600만원 경비원들 “지원사업 덕 눈치 안보고 에어컨 켤 수 있게 돼”

[헤럴드경제=손인규 기자] 낮 온도가 30도를 넘어 가만히 서 있어도 땀이 날 정도로 더운 16일 오후 1시께. 서울 성동구 청계벽산아파트에서 근무 중인 경비원이 이 아파트단지 내 7초소로 들어섰다. 그리고 야외 작업으로 흘린 땀을 식히기 위해 초소에 설치된 벽걸이 에어컨을 켰다. 좁은 3평 규모의 초소는 에어컨이 가동되자 이내 시원해졌다. 이 아파트에서 11년째 경비원으로 근무 중인 박용주(76) 씨는 “7년 전 입주민 회의에서 더운데 고생한다고 초소마다 벽걸이 에어컨과 냉장고를 한 대씩 놔주셨다”며 “사실 처음에는 에어컨 켜는 것이 좀 미안해 아주 더울 때만 켰는데 지금은 덥다고 느끼면 눈치 보지 않고 에어컨을 켠다”고 말했다.

박씨가 초소 에어컨을 눈치 보지 않고 마음껏 켤 수 있게 된 것은 성동구가 2021년부터 처음 도입한 공동주택 내 근무·휴게시설 냉방비 지원사업 덕분이다.

필수노동자 지원 사업을 추진하던 성동구는 공동주택 관리원과 미화원이 여름철 냉방비 걱정 때문에 냉방시설을 마음껏 가동하지 못한다는 것을 알고 이 사업을 시작했다. 이에 성동구는 매년 7~8월 두 달간 에어컨 1대당 월 최대 2만원을 지원하고 있다.

18일 성동구에 따르면 822세대가 거주하는 청계벽산아파트에는 7개 초소와 미화원 휴게실 2곳에 총 9대의 에어컨이 설치돼 있다. 이에 이 아파트가 지원받는 냉방비는 총 36만원(2만원×2개월×9대)이다.

이 아파트에서 3년째 미화원으로 근무 중인 허정원(60) 씨는 “제가 밖에서 땀을 흘리면서 일하는데 입주민께서 ‘그렇게 일하다 큰일난다’고 말씀해 주신 후 주민 회의를 거쳐 6월 미화원 휴게실에도 에어컨이 설치됐다”며 “그전에는 선풍기만 있었는데 그걸로는 이렇게 더운 날엔 소용이 없다. 에어컨이 설치된 뒤 휴식 시간에 시원하게 쉴 수 있어 너무 좋다”고 말했다.

그동안 관리원과 미화원의 전기료는 입주민의 수선충당금에 포함돼 부과되는 방식이었다. 그러다 보니 관리원이나 미화원 입장에서는 입주자 눈치가 보여 마음 편하게 냉방시설을 가동하기가 어려웠다고 한다. 아파트 관리소장은 “입주자 중에는 에어컨을 켠 초소를 보고 에너지 낭비 아니냐며 민원을 제기하기도 했다”며 “하지만 구청의 냉방비 지원 사업으로 이제는 눈치 보지 않고 에어컨을 켤 수 있게 됐다. 무엇보다 근무자들의 만족도가 높아져 작업 능률도 더 올라갔다”고 말했다.

구는 2021년부터 공동주택 관리원·미화원이 사용하는 근무·휴게시설 냉방비 지원사업을 시행한 이후 매년 사업을 이어오고 있다. 지난해에는 133개 공동주택에 총 2378만원의 냉방비를 지원했다. 올해는 2600만원의 예산을 투입할 예정이다. 약 650대의 에어컨을 지원할 수 있는 규모다.

아울러 구는 냉방비 지원사업 이외에도 공동주택 관리원·미화원을 위한 휴게시설 설치·개선 사업을 지원하고 있다.

성동구 관계자는 “설 명절에는 필수노동 수당을 지급하는 등 공동주택 필수노동자의 근무환경 개선과 복지 증진을 위한 다양한 정책을 지속 추진하고 있다”며 “필수노동자들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 일할 수 있도록 관련 사업을 계속 발굴해 나가겠다”고 말했다.