제39회 한경협 제주하계포럼 세션 강연 “바둑, 알파고 등장으로 치열한 스포츠 돼” AI 활성화돼도 기업의 본질은 변하지 않아

[헤럴드경제(서귀포)=김현일 기자] 과학 커뮤니케이터 궤도가 “인공지능(AI) 시대 기업인들은 경영의 본질에 집중해야만 그 가치를 지킬 수 있다”며 “본질만큼은 AI가 대체할 수 없다”고 말했다.

궤도는 17일 제주특별자치도 서귀포시 롯데호텔에서 열린 ‘2026 한경협 경영자 제주하계포럼’ 셋째 강연에서 ‘예측불가 시장에서 고객의 기준은 어떻게 변화하는가?’를 주제로 강연을 펼쳤다.

궤도는 이날 바둑계에 충격을 선사한 AI AI 바둑 프로그램 ‘알파고’의 사례를 들어 기업인들이 경영의 본질에 집중해야 한다고 강조했다.

그는 “알파고 대국 이후 프로 바둑기사들의 의사결정 퀄리티가 엄청나게 올라갔다”며 “굉장히 좋은 바둑을 두게 됐다”고 평가했다.

그러면서 “AI 등장으로 인간이 더 어려워지는 것이 아니라 판단의 퀄리티가 같이 올라간다. 도구의 등장과 인간의 진화 가치가 동시에 올라간다”며 “알파고조차 두지 않는 수를 찾기 위해 인간들이 고민을 하고 있기 때문”이라고 분석했다.

아울러 “AI가 활성화되면서 여성 프로바둑기사들이 약진하고 있다. 사범의 훈수를 따르지 않고 AI 분석을 근거로 논의하기 때문”이라며 “AI가 결국 바둑을 ‘치열한 두뇌 스포츠’로 리브랜딩을 시킨 것”이라고 말했다.

이어 “한수한수 두기 위해 고민하는 그들의 고뇌와 땀은 여전히 바둑의 본질로 남아 있음. 이게 사라지지 않으니까 AI 시대에 바둑은 더 재밌어졌다”고 설명했다.

궤도는 “(기업인 역시) 경영의 본질에 집중한다면 AI 시대에 각자의 역할이 있을 것”이라며 “내가 무엇을 만들어낼 것인가. 기업의 본질에 입각해 새로운 것을 도전해야 한다”고 조언했다.

그러면서 “기업 직무에서 본질이 무엇일까 찾아내야만 그 가치를 지킬 수 있다“고 덧붙였다.

궤도는 대표적인 사례로 미국의 농기구 회사 존 디어를 제시했다.

그는 “존 디어의 농기계는 모두 혼자 돌아다닌다. 농부는 스마트폰으로 여러 대의 농기구를 한 번에 조종한다”며 “존디어가 이렇게 하는 이유는 농기계를 제일 잘 알고 있기 때문”이라고 설명했다.

그러면서 “농사라는 본질을 잘 파악하오 여기에 AI를 접목시킨 것이다. 다른 기업들은 잘 못할 것”이라며 “기업인들은 AI가 할 수 없는 일, 관심이 없는 일을 찾길 바란다”고말했다.