양천구 거주 18~64세 11개 유형 재가 중증장애인 1,095명 대상…10월까지 전수조사 거주지 방문해 복지서비스 이용현황, 복지욕구, 생활실태, 인권실태 등 파악

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 오는 10월까지 지역 내 11개 유형 중증장애인 1095명을 대상으로 생활실태와 복지욕구 등을 파악하는 ‘장애인 전수조사’를 진행한다.

‘장애인 전수조사’는 장애인복지법에 따라 2019년부터 추진되고 있는 사업으로, 총 15개 장애 유형을 3개 그룹으로 나눠 3년 주기로 진행된다. 2024년에는 발달장애인, 지난해에는 지체·뇌병변 장애인을 대상으로 조사를 실시, 올해는 시각·청각·정신·신장·심장·호흡기·간·안면·장루·요루·뇌전증 등 11개 유형의 재가 중증장애인을 대상으로 한다.

조사 대상은 주민등록상 양천구에 거주하는 18세부터 64세까지의 재가 중증장애인 1095명이다. 동주민센터 사회복지 담당 공무원이 대상자와 사전에 일정을 조율한 뒤 가정을 직접 방문해 대면 조사 방식으로 진행한다.

조사에서는 복지서비스 이용 현황과 복지 욕구를 비롯해 근로·여가 활동, 건강 및 생활 실태, 학대 경험 등 장애인의 생활 전반을 살핀다. 수집된 자료는 심층 분석을 거쳐 중증장애인의 맞춤형 복지서비스 확대와 장애인 권익 증진, 지역사회 자립 지원을 위한 기초자료로 활용할 예정이다.

또 구는 조사 과정에서 돌봄 공백이나 경제적 어려움, 인권침해(학대) 의심 등 위기 상황이 확인되는 장애인 가구를 발굴할 경우 사례관리와 공공·민간 복지자원 연계를 통해 필요한 지원이 신속하게 이뤄질 수 있도록 할 계획이다.

최근 장애인의 복지 수요는 장애 유형과 건강 상태, 생활환경 등에 따라 더욱 다양해지고 있다. 이에 양천구는 획일적인 지원에서 벗어나 개인별 생활 여건과 복지 욕구를 세밀하게 파악, 장애유형별 특성을 반영한 맞춤형 복지정책을 더욱 촘촘하게 설계한다는 방침이다.

구는 지난해 지체·뇌병변 장애인 823명을 대상으로 전수조사를 실시해 인권침해(학대) 의심 사례 3건을 발굴, 구 통합사례관리 대상으로 지속 모니터링하거나 장애인권익옹호기관에 연계조치하는 등 신속한 보호조치를 지원한 바 있다.

이기재 양천구청장은 “이번 장애인 전수조사를 통해 중증장애인과 가족들이 실제로 필요로 하는 지원을 세심하게 파악하고 맞춤형 지원과 정책을 강화할 것“이라며 ”누구도 소외되지 않는 촘촘한 복지안전망을 구축해 장애인이 지역사회에서 안정적으로 생활할 수 있는 환경을 만들어 가겠다“고 말했다.