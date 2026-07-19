감정가 7억2200만원서 두 차례 유찰 대곶면 공장·창고 밀집지역에 위치 [영상=유종우 PD]

“옆 도로가 공짜인데” 김포 160평 단독주택이 3억대로 급락한 이유

[헤럴드경제=윤성현 기자] 헤럴드경제 부동산360이 이번에 찾은 경매 매물은 경기도 김포시 대곶면에 위치한 2층짜리 단독주택입니다. 농촌 마을과 소규모 공장·창고시설이 뒤섞인 지역에 자리 잡은 곳으로, 약 162평의 토지와 89평 규모의 주택, 별도 창고 등이 일괄 매각 대상입니다.

도심과는 다소 거리가 있지만 넓은 주거·작업 공간을 한꺼번에 확보할 수 있다는 점이 특징입니다. 김포골드라인 양촌역까지는 차량으로 약 10분, 김포한강신도시의 상업시설까지는 약 15분이 소요됩니다. 주변에는 금속가공업체와 건설업체 등 소규모 공업사들이 다수 자리하고 있습니다.

최초 감정평가액은 약 7억2200만원이었지만 두 차례 유찰되면서 오는 7월 23일 진행되는 세 번째 경매의 최저입찰가는 3억5381만원까지 낮아졌습니다. 건물은 2014년 준공됐으며 넓은 앞마당과 약 12평 규모의 별도 창고도 갖추고 있습니다.

주변에 공장과 창고시설이 많아 자연경관과 쾌적한 전원생활을 기대하는 수요자에게는 한계가 될 수 있습니다. 반면 김포 대곶면 일대에서 근무하면서 넓은 집을 찾거나 주거와 창고·작업 공간을 함께 활용하려는 수요자에게는 선택지가 될 수 있는데요.이 주택의 실제 모습과 장단점, 낙찰 가능성은 영상에서 확인할 수 있습니다.