지난달 10일 ‘당연, 한솔이 하고 있어’ 공개 임직원 직접 출연으로 진정성 ↑

[헤럴드경제=박지영 기자] 대홍기획이 제작한 한솔그룹의 기업 광고 캠페인이 한 달 만에 유튜브 누적 조회수 1100만회를 돌파하며 관심을 모으고 있다.

지난 6월 10일 공개된 한솔그룹의 ‘당연, 한솔이 하고 있습니다!’ 기업 광고 캠페인은 일반 소비자가 쉽게 접하기 어려운 한솔그룹의 다양한 사업 영역을 일상 속 질문과 연결해 친근하게 전달하는 데 초점을 맞췄다.

광고는 ‘전기차 충전 속도 좀 빨라질 수 없나?’, ‘물류비가 계속 오르는데, 견적 비교할 수 없을까?’ 등 생활 속 궁금증을 제시한 뒤 “당연한 소리 하고 있어! 당연, 한솔이 하고 있습니다!”라는 메시지로 답하는 형식이다.

이를 통해 친환경 종이 소재와 반도체 설비 부품, 인테리어 자재, 이차전지용 실리콘 음극재, AI 플랫폼, 화물 운송 플랫폼 등 한솔그룹의 다양한 사업을 자연스럽게 소개했다.

특히 ‘당연, 한솔이 하고 있어’라는 핵심 카피를 반복적으로 활용해 브랜드 메시지를 각인시키고, 일상적으로 사용하는 표현인 ‘당연한 소리’를 그룹명인 ‘한솔’과 연결한 언어유희로 브랜드 정체성을 위트있게 담아냈다.

또한 각 계열사에서 실제 근무하고 있는 임직원들이 직접 출연해 자신이 담당하는 사업과 기술을 소개하며 캠페인의 진정성과 신뢰도를 높였다. 캠페인 공개 후 유튜브 댓글에서도 “임직원들이 직접 출연해 더욱 진정성이 느껴진다” 등 호평이 이어졌다.

기업 광고지만 높은 조회수를 기록하며 일반 소비자들에게도 기업 브랜드와 핵심 사업을 효과적으로 알렸다는 평가가 나온다.

대홍기획 관계자는 “기업이 가진 기술과 가치를 소비자의 일상과 연결해 쉽게 공감할 수 있도록 전달하는 데 집중했다”며 “앞으로도 브랜드의 질적인 경쟁력을 소비자 관점에서 효과적으로 전달하는 크리에이티브를 지속 선보이고자 노력할 것”이라고 밝혔다.