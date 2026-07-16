[헤럴드경제=민성기 기자] 스포츠 트레이너 겸 유튜버 심으뜸이 SBS 예능 프로그램 ‘골 때리는 그녀들’에서 하차한다.

심으뜸은 15일 자신의 유튜브 채널 ‘힙으뜸’을 통해 “저 은퇴합니다”라는 제목의 영상을 게재하며 FC스트리밍파이터(이하 스밍파) 하차 소식을 직접 전했다.

그는 ‘골 때리는 그녀들’ 하차 소식을 전하며 “‘골때녀’를 떠나게 됐다. 함께한 모든 시간이 소중했고 행복했기 때문에 웃으면서 떠나고 싶다”고 말했다.

이어 “(‘골때녀’와 함께) 3년 3개월이라는 시간을 보냈는데 자신 있게 말씀드릴 수 있는 것은 ‘골때녀’에 몸담았던 모든 순간 열정적이었고, 최선을 다했다는 것”이라며 “축구를 배워가고 적응하면서 팀 스포츠의 긍정적인 면을 많이 느꼈다. ‘골때녀’를 하길 정말 잘했다는 생각이 든다”고 프로그램과 팀에 대한 애정을 드러냈다.

하차 이유는 ‘새로운 도전’ 때문이었다. 그는 “새로운 도전을 앞두고 있어서 어쩔 수 없이 큰 결정을 하고 ‘골때녀’를 떠나게 됐다”면서 “힘들게 내린 결정인 만큼 지금은 이미 다음 스텝을 밟고 있다. 앞으로의 앞날도 응원해 주시고 이해해 주셨으면 좋겠다”고 응원을 당부했다.

큰 결심을 하고 나선 걸음이지만, 짙은 아쉬움을 토로하기도 했다. 그는 “필드 위를 누비는 모습을 더 이상 보여드리지 못한다는 생각에 많이 아쉽다”며 눈물을 글썽였다.

마지막으로 심으뜸은 “오늘까지만 울겠다” 며 미소를 지어 보인 뒤 “저도 시청자 구단주로 돌아가서 우리 스밍파 그리고 골때녀 선수분들 감독님들 제작진 분들까지 진심으로 응원할테니까 구단주분들도 앞으로도 예쁘게 봐 주셨으면 좋겠다. 지금까지 골때리는 그녀들 스트리밍 파이터 주장 심으뜸이었습니다” 라고 작별 인사를 고했다.

심으뜸은 ‘골때녀’의 FC스트리밍파이터 주장을 맡아 활약해왔다. 팀원으로는 깡미, 히밥, 쉐리, 윤태진, 장은실, 박주아가 활약 중이며 새 주장은 일주어터가 맡게 됐다.