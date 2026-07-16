인재 발굴·톱티어 비자 운영 등 협력

대한무역투자진흥공사(코트라·사진)와 국가과학기술인력개발원(KIRD)은 첨단산업 및 과학기술 해외 우수 인재 유치와 정착 지원을 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

강경성 코트라 사장, 배태민 KIRD 원장은 협약식에서 첨단 산업계가 꼭 필요한 우수 해외 인재를 속도감 있게 발굴 및 유치하고, 이들이 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하자는 데 뜻을 모았다.

양 기관은 코트라의 해외 조직망과 해외 인재유치 경험, KIRD의 과학기술인 경력개발 전문성을 결합해 인재 확보 성과를 높인다는 계획이다. 구체적으로 ▷첨단산업·과학기술 해외 우수 인재 유치 및 톱티어 비자 제도 운영 협력 ▷해외 우수 인재 정착 및 연구·경력개발 네트워크 구축 지원 ▷국내 이공계 학위 취득 우수 외국인 인재의 경력개발 및 산업현장 연계 ▷재외 한인 우수 인재 유치 및 활용 협력에 나서기로 뜻을 모았다.

강경성 사장은 “기술 패권은 곧 인재 패권 경쟁으로 이어지고 있고 첨단산업 육성의 핵심은 우수 인재 확보”라며 “코트라의 해외 조직망과 K-테크패스 제도 운영 경험, KIRD의 인재 육성 전문성과 톱티어 비자 제도 운영 경험을 결합해 기업이 필요한 첨단 인재를 효과적으로 확보할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

전세계 86개국에 해외 조직망을 운영 중인 코트라는 지난해부터 해외 우수 인재 유치를 위해 첨단산업 거점 도시들에서 인재 유치 IR을 진행하고 있다. 권제인 기자