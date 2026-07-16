연극 ‘베니스 상인’ 관람 인증 “제시카 사랑해” 동료 김아영 응원

[헤럴드경제=한지숙 기자] 가수 장기하와의 열애설로 화제를 모은 배우 윤가이가 최근 근황을 공개해 시선을 끌었다.

16일 연예계에 따르면 윤가이는 전날 자신의 소셜미디어(SNS) 계정에 “연극 ‘베니스의 상인’ 너무 재밌다!!!! 진심×10000”이라는 글과 함께 관람 인증샷을 올렸다.

윤가이는 연극 ‘베니스의 상인’에서 제시카 역으로 출연 중인 배우 김아영을 꼭 끌어안은 사진을 공개하며 “‘베니스의 상인’ 제시카 사랑해 알러뷰 쪽”이라고 썼다.

윤가이와 김아영은 쿠팡플레이 코미디쇼 ‘SNL 코리아4’에 함께 출연한 인연이 있다.

한편 2000년생인 윤가이는 18살 연상인 1982년생 가수 장기하와 공개 열애 중이다. 두 사람은 2023년 ‘SNL 코리아’ 출연 중 인연을 맺은 뒤 음악과 영화 등 공통 관심사를 바탕으로 가까워져 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다.

지난 8일 개막한 ‘베니스의 상인’은 신구, 박근형, 이승주, 카이, 최수영, 원진아, 이상윤, 박영훈 등 쟁쟁한 배우들이 출연해 이목을 집중시킨 작품이다. 오는 8월 9일까지 국립극장 해오름극장에서 공연한다.