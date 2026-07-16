이준석 개혁신당 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 취임 인사차 방문한 국민의힘 정점식 신임 원내대표를 만난 자리에서 인사말을 하고 있다. 이상섭 기자
이준석 개혁신당 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 취임 인사차 방문한 국민의힘 정점식 신임 원내대표를 만난 자리에서 인사말을 하고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=정석준 기자] 정점식 국민의힘 원내대표와 이준석 개혁신당 대표가 21일 오찬 회동을 한다.

16일 국민의힘과 개혁신당에 따르면 이번 오찬 회동은 정 원내대표가 이 대표에게 제안해 성사됐다.

두 사람은 더불어민주당의 단독 부분 원(院) 구성을 두고 대여 투쟁 공조를 모색할 전망이다. 또한, 입틀막법(개정 정보통신망법), 공소취소 특검 등 정부와 여당이 추진하는 법안에 대해 후반기 국회 보수진영이 어떻게 대응할 것인지도 논의할 예정이다.

정 원내대표는 원내대표 취임 직후였던 지난달 15일에도 개혁신당 지도부를 예방한 자리에서 이재명 정부를 견제하기 위한 공동 대응을 요청했고, 이 대표가 호응한 바 있다.

이에 이번 회동에서도 최근 이슈로 떠오른 보완수사권 폐지 문제와 선관위 특검 추진 등에 대한 대응 방안을 함께 모색할 수 있을 것으로 전망된다.

다만 6·3 지방선거 당시 피습 자작극을 벌인 혐의로 구속된 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보와 관련한 논란으로 양당이 연일 공방을 벌이는 상황이라 공조가 본격화하는 데는 한계가 따를 수 있다는 관측도 나온다.


mp1256@heraldcorp.com