[헤럴드경제=정석준 기자] 정점식 국민의힘 원내대표와 이준석 개혁신당 대표가 21일 오찬 회동을 한다.

16일 국민의힘과 개혁신당에 따르면 이번 오찬 회동은 정 원내대표가 이 대표에게 제안해 성사됐다.

두 사람은 더불어민주당의 단독 부분 원(院) 구성을 두고 대여 투쟁 공조를 모색할 전망이다. 또한, 입틀막법(개정 정보통신망법), 공소취소 특검 등 정부와 여당이 추진하는 법안에 대해 후반기 국회 보수진영이 어떻게 대응할 것인지도 논의할 예정이다.

정 원내대표는 원내대표 취임 직후였던 지난달 15일에도 개혁신당 지도부를 예방한 자리에서 이재명 정부를 견제하기 위한 공동 대응을 요청했고, 이 대표가 호응한 바 있다.

이에 이번 회동에서도 최근 이슈로 떠오른 보완수사권 폐지 문제와 선관위 특검 추진 등에 대한 대응 방안을 함께 모색할 수 있을 것으로 전망된다.

다만 6·3 지방선거 당시 피습 자작극을 벌인 혐의로 구속된 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보와 관련한 논란으로 양당이 연일 공방을 벌이는 상황이라 공조가 본격화하는 데는 한계가 따를 수 있다는 관측도 나온다.