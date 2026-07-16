1억1000만원부터…5년 무상보증·호텔 숙박권 등 혜택

[헤럴드경제=권제인 기자] 마세라티 코리아는 럭셔리 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘그레칼레’를 구매하는 여성 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 ‘그레칼레 돈나’ 캠페인을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 캠페인은 차량 구매 이후의 유지·관리와 라이프스타일 경험까지 아우르는 고객 서비스를 제공하는 것이 특징이다. 캠페인 대상 차량은 1억1000만원부터 판매되며, 국내 소비자가 선호하는 옵션과 각종 케어 서비스를 포함했다.

구매 고객에게는 5년 무상 보증 서비스와 서비스센터 픽업·딜리버리 서비스(3년간 연 2회), 국내 럭셔리 호텔 2박 숙박권 등이 제공된다. 또 헤드업 디스플레이(HUD), 적외선 차단 윈드실드, 무선 충전, 웨어러블 키 등으로 구성된 테크 어시스턴트 패키지도 기본 적용된다.

그레칼레는 마세라티의 중형 럭셔리 SUV로, 트림에 따라 최고출력 330~530마력(PS)을 발휘한다. 동급 최대 수준의 실내 공간과 이탈리아산 가죽 마감, 소너스 파베르 오디오 시스템 등을 갖춘 것이 특징이다.

마세라티는 캠페인 기간 전국 공식 전시장에서 여성 고객을 위한 ‘그레칼레 돈나 드라이브’ 시승 행사도 연다. 전문 인스트럭터와 함께하는 1대1 프라이빗 드라이빙 세션과 라이프스타일 프로그램을 운영하며, 공식 인스타그램에서는 ‘그레칼레 돈나 모먼트’ 이벤트를 통해 2박 3일 시승권 등을 제공할 예정이다.

가우랍 타파 마세라티 코리아 총괄은 “‘그레칼레 돈나’는 차량을 소유하는 순간부터 일상 속 작은 시간들까지 세심하게 챙기고 싶다는 마음에서 출발한 캠페인”이라며 “자신의 취향과 안목으로 특별한 하루하루를 만들어가는 여성 고객들이 그레칼레와 함께 온전한 여유를 누리시길 바란다”고 말했다.

한편, 마세라티 코리아는 지난 5월 가정의 달을 맞아 고객의 안전하고 즐거운 주행을 지원하기 위해 차량 무상 점검 및 서비스 캠페인을 시행하는 등 고객들의 브랜드 접점을 넓히기 위해 다양한 활동을 이어가고 있다.