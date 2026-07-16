PBV 기반 자율주행 생태계 확대 목표 데브키트 탑재된 PV5 우선 공급 서비스 안정·효율성 제고 기술 분야도 협력

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아가 카카오모빌리티와 자율주행에 최적화된 PBV(목적기반모빌리티)를 개발한다.

기아는 양재동 본사에서 기아 PBV사업부장 김상대 부사장, SDV플랫폼담당 유지한 부사장, 카카오모빌리티 피지컬AI부문장 김진규 부사장, 사업부문총괄 안규진 부사장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 카카오모빌리티와 ‘자율주행 서비스 전용 PBV 개발을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 업무협약은 기아의 PBV 개발 역량과 카카오모빌리티의 자율주행 기술 경쟁력을 결합해 PBV 기반 자율주행 생태계를 더욱 확대하는 것으로 목표로 마련됐으며, 양사는 ▷자율주행 서비스 전용 PBV 개발 및 공급 ▷서비스 운영 기술 공동 개발 및 실증 등의 분야에서 협력할 계획이다.

먼저 기아는 올해 카카오모빌리티의 자율주행 시범사업 운영을 위해 데브키트가 탑재된 PV5를 우선 공급한다. 데브키트는 외부 차량 제어 소프트웨어와 차량 간 인터페이스 연동을 지원하는 장치로, 자율주행 및 원격 운전 서비스 업체가 차량을 보다 안전하게 제어할 수 있도록 지원한다.

기아는 시범사업 운영 결과와 사업 계획을 바탕으로 PBV 양산 차량을 단계적으로 추가 공급할 예정이다. 양사는 시범사업을 통해 축적된 차량 운행 데이터를 바탕으로 상용 서비스에 최적화된 자율주행 전용 PBV를 공동 개발할 계획이다.

아울러 양사는 자율주행 서비스의 안정성과 운영 효율성을 높이기 위해 원격 운전(RVA), 무선충전, 무인 커뮤니케이션을 위한 차량 내·외부 디스플레이 등 다양한 운영 기술을 공동 개발하고 검증할 예정이다.

김상대 기아 PBV사업부장(부사장)은 “카카오모빌리티와의 협력을 통해 기아 PBV가 자율주행 시장의 활성화와 새로운 고객 가치 창출에 기여할 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 다양한 파트너사와 협업해 맞춤형 모빌리티 솔루션 프로바이더로서 미래 모빌리티 시장을 선도해 나가겠다”라고 말했다.

한편, 기아는 최근 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’에서 ▷PV5 패신저 7인승(2-2-3) ▷PV5 프라임 ▷PV5 카고 하이루프 등 PV5 기반 신규 라인업 3종을 공개하는 등 소비자들의 선택 폭을 넓히기 위해 PBV 라인업 확대에 적극 나서고 있다.