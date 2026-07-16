블루핸즈·오토큐 방문 고객 대상 7월 27~31일 진행…각 사 앱에서 쿠폰 발급

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대차·기아·제네시스가 오는 27일부터 31일까지 전국 서비스 거점에서 ‘여름 특별 무상점검 서비스’를 실시한다고 16일 밝혔다.

무상점검 항목은 ▷냉각수 ▷오일류 ▷브레이크 ▷배터리 ▷공조장치 ▷타이어 공기압 ▷등화장치 등 주요 부품이다.

점검을 희망하는 현대차·제네시스 고객은 전국 1205개 블루핸즈, 기아 고객은 전국 17개 직영 서비스센터 및 747개 오토큐를 방문해 무상점검 쿠폰을 제시하면 된다. 직영 하이테크센터는 제외된다.

무상점검 쿠폰은 현대차·제네시스 고객의 경우 20일부터 22일까지 ‘마이현대’, ‘현대인증중고차’, ‘마이 제네시스’ 애플리케이션에서 선착순으로 발급받을 수 있다. 기아 고객의 경우 16일부터 18일까지 ‘기아’ 애플리케이션을 사용하면 된다.

현대차·기아·제네시스 관계자는 “장거리 운행이 많은 여름 휴가철을 맞아 이번 무상점검 서비스를 준비했다”며 “앞으로도 고객의 안전하고 편안한 운전을 위해 믿을 수 있는 차량 서비스를 제공할 것”이라고 밝혔다.

한편, 현대차·기아·제네시스는 앞서 지난 2월 설 연휴를 맞아 전국 서비스 거점에서 설 특별 무상점검을 실시하는 등 고객들의 안전한 운행을 돕기 위해 적극 나서고 있다.