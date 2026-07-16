과학기술 인재 정착지원 MOU 체결 인재 발굴·톱티어 비자 운영 등 협력

[헤럴드경제=권제인 기자] 대한무역투자진흥공사(코트라)와 국가과학기술인력개발원(KIRD)은 첨단산업 및 과학기술 해외 우수 인재 유치와 정착 지원을 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

강경성 코트라 사장, 배태민 KIRD 원장은 협약식에서 첨단 산업계가 꼭 필요한 우수 해외 인재를 속도감 있게 발굴 및 유치하고, 이들이 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하자는 데 뜻을 모았다.

전 세계 86개국에 해외 조직망을 운영 중인 코트라는 지난해부터 해외 우수 인재 유치를 위해 미국, 유럽의 첨단산업 거점 도시들에서 인재 유치 IR을 진행하고, 국내 첨단 산업계에 취업하는 우수 해외 인재에게 발급하는 자격인정증명서인 K-테크패스 제도를 운영 중이다.

K-테크패스는 우수 해외인재에게 발급되는 자격인정증명서로, 톱티어비자 발급과 정착지원 혜택을 패키지로 제공한다. 발급 대상은 첨단산업 프로젝트를 기획, 기술개발을 주도할 수 있는 수석 엔지니어급 이상 해외 인재다.

KIRD도 지난해부터 ‘해외연구인력 전주기 정착지원사업’을 운영하며, 연구소에서 근무할 과학기술인을 대상으로 톱티어 비자 추천 업무를 수행하고 있다. 톱티어 비자는 첨단 분야와 과학기술 분야 톱티어 비자 추천서를 발급받은 인재에게 가족까지 거주 비자를 부여하고, 영주 자격 취득을 위한 체류 기간을 3년으로 단축하는 제도다.

양 기관은 코트라의 해외 조직망과 해외 인재유치 경험, KIRD의 과학기술인 경력개발 전문성을 결합해 인재 확보 성과를 높인다는 계획이다. 구체적으로 ▷첨단산업·과학기술 해외 우수 인재 유치 및 톱티어 비자 제도 운영 협력 ▷해외 우수 인재 정착 및 연구·경력개발 네트워크 구축 지원 ▷국내 이공계 학위 취득 우수 외국인 인재의 경력개발 및 산업현장 연계 ▷재외 한인 우수 인재 유치 및 활용 협력에 나서기로 뜻을 모았다.

배태민 원장은 “해외 우수 인재 유치와 이들의 안정적인 정착 지원은 국가 과학기술 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소”라며 “KIRD의 국내외 과학기술인 경력개발 전문성과 코트라의 글로벌 인재 발굴 인프라 협력을 통해 대한민국이 과학기술 인재 강국으로 도약하는 데 이바지하겠다”고 밝혔다.

강경성 사장은 “기술 패권은 곧 인재 패권 경쟁으로 이어지고 있고 첨단산업 육성의 핵심은 우수 인재 확보”라며 “코트라의 해외 조직망과 K-테크패스 제도 운영 경험, KIRD의 인재 육성 전문성과 톱티어 비자 제도 운영 경험을 결합해 기업이 필요한 첨단 인재를 효과적으로 확보할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.