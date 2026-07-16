오는 20일부터 43일간 특별 소통 상황실 운영 8월 초중순 집중 관리…고객 주요 동선 중점 에이원·스파이더로 트래픽 예측·징후 탐지

[헤럴드경제=차민주 기자] SK텔레콤이 인공지능(AI) 기반 네트워크 운영·관제 기술을 활용해 여름 휴가철 통신 품실을 미리 살핀다.

16일 SK텔레콤은 AI 기술에 기반한 ‘하계 휴가철 특별 소통 대책’을 수립하고, 오는 20일부터 내달 31일까지 특별 소통 상황실을 마련한다고 밝혔다.

SK텔레콤은 휴가철 이동량 증가로 트래픽 급증이 예상되는 구간과 다중이용시설을 중심으로 사전 점검과 실시간 관제를 병행할 계획이다. 이를 통해 고객이 이동 중이나 휴가지에서도 원활하게 통신 서비스를 이용할 수 있도록 대응 체계를 강화한다.

SK텔레콤은 자체 개발해 상용화한 A-One(에이원)과 스파이더를 이번 대응 체계에 활용할 예정이다. A-One은 커버리지 분석과 과거 이벤트 데이터 기반 트래픽 예측, AI 에이전트 연계 품질 모니터링을 지원한다. 스파이더는 코어 네트워크 모든 장비의 알람과 통계 데이터를 통합 분석해 이상 징후를 탐지하고, 조치 방안을 제시한다.

아울러 SK브로드밴드·SK오앤에스 등 자회사와 협력사 전문 인력과도 협력한다. SK텔레콤은 이들 기업과 함께 코어·전송·무선·로밍·재난 대응 등 전 영역에서 선제 점검과 실시간 관제를 시행한단 방침이다.

또 SK텔레콤은 휴가철 트래픽 급증이 예상되는 지역을 ‘주요 테마 지역’으로 선정해 용량을 최적화하고 현장 점검을 강화한다. 구체적인 지역은 고속도로·국도, 공항·KTX·터미널 등 교통 거점과 해수욕장·휴양림·야영장·캠핑장, 관광명소·리조트·호텔, 쇼핑몰·마트·번화가 등 전국 1100여 곳이다. 특히 내달 1일부터 15일까지 휴가 수요가 집중될 것으로 예상, 모니터링과 현장 대응을 한층 강화한다.

워터 페스티벌과 지역 행사 등 전국 주요 축제 현장의 통신 품질도 관리한다. 방문객이 많이 몰릴 것으로 예상되는 행사장에는 이동기지국과 임시 통신시설을 배치하고, 행사 특성에 맞춘 사전 망 점검과 당일 실시간 모니터링을 병행할 계획이다.

더불어 SK텔레콤은 하계 휴가 기간 해외 출국량이 늘어난 것을 고려해 국제 로밍 수요도 선제 점검했다. 해외 로밍 이용객이 평시인 6월 대비 최대 20% 증가할 것으로 예상돼, 국제 로밍 신호 처리 시스템과 주요 중계 구간의 용량을 사전에 확대했단 설명이다.

SK텔레콤은 재난과 폭염에 대비해 전국 통신시설 4900여 곳에 대한 사전 점검도 완료했다. 시설물 안전 상태와 저지대 침수 가능성을 살피고, 재난에 취약한 도서지역의 비상 발전기와 관련 시설을 특별 점검했다. 태풍과 집중호우 등 이상 기후로 인한 피해가 발생할 시 긴급 복구 인력과 장비를 즉시 투입할 수 있도록 관제·현장 대응 체계를 유지하고, 재난 지역에 대한 현장 지원도 추진한다.

복재원 SK텔레콤 네트워크운용담당은 “AI 기반 트래픽 예측과 네트워크 관제를 활용해 휴가철 혼잡 가능성을 미리 살피고 신속하게 대응하겠다”며 “고객들이 언제 어디서나 원활하게 통신 서비스를 이용할 수 있도록 만전을 기하겠다”고 밝혔다.