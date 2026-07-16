- 16일 출범 기념식 열고 안전운항 기원…‘하늘을 나는 중환자실’ 기대

[헤럴드경제= 이권형기자] 지난 10여년간 1400여 명의 생명을 구한 충남 닥터헬기가 더 커지고 세졌다.

충남도는 16일 단국대학교병원 본관 대강당에서 충남 중형 응급의료 전용헬기(닥터헬기) 출범 기념식을 열고, 새로운 헬기 투입을 안팎에 알리며 안전 운항을 기원했다.

박수현 지사와 조철기 도의회 의장, 장호성 학교법인 단국대학 이사장 등 200여 명이 참석한 가운데 열린 이날 기념식은 경과 보고, 박 지사 축사, 테이프 커팅 및 시설 관람 등의 순으로 진행했다.

신형 충남 닥터헬기는 이탈리아 레오나르도사에서 제작한 ‘AW-169EMS(등록기호 HL9682)’ 중형으로, 지난 2016년 1월 부터 현장에 투입한 옛 닥터헬기(AW-109EMS/HL9615) 소형과 제작사가 같다.

이 헬기는 동체 길이 14.6m에 최대 이륙 중량 4800㎏으로, 기존에 운영했던 닥터헬기(12.96m·3175㎏)보다 크고 강하며, 체공 시간은 연료 탑재량이 두 배 이상 많아 2시간 30분에서 4시간 20분으로 늘었다.

이 때문에 신형 충남 닥터헬기는 심폐소생술(CPR)이나 각종 응급처치를 비행 중에도 보다 안정적으로 수행할 수 있다.

최대 탑승 인원은 기존 6명에 비해 1명 많아 기존 1회 1명의 환자 이송을 2명까지 늘릴 수도 있다. 다만, 순항속도는 몸집이 커진 만큼 시속 285㎞에서 268㎞로 약간 줄었다.

탑재 의료 장비는 인공호흡기, 이동형 초음파 진단기, 자동흉부압박장비 등 24종 242점으로 기존과 동일하며, 환자 상황에 따라 에크모(ECMO)와 신생아 인큐베이터 등을 추가 설치할 수 있다.

이날 기념식에서 박수현 지사는 “1초라도 빨리 가겠다는 그 마음이, 생사가 엇갈리는 위급한 현장에서 기적을 현실로 만들어왔다”며 “오늘 든든한 날개를 펴는 중형 응급 헬기가 도민의 생명을 지켜낼 강력한 보루가 되어 주길 기대한다”고 말했다.