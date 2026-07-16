국무회의서 ‘오세훈 발언 제지’ 논란 겨냥 “서울시민 대표를 병풍 취급”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 안철수 국민의힘 의원은 16일 이재명 대통령이 국무회의에서 오세훈 서울시장의 부동산 관련 발언을 제지했다며 “천만 서울시민 앞에 사과하라”고 촉구했다.

안 의원은 이날 페이스북에 ‘오세훈 시장이 병풍입니까. 이재명 대통령은 천만 서울시민께 사과하십시오’라는 제목의 글을 올려 “지난 국무회의에서 오 시장이 부동산 관련 발언을 신청했지만 한성숙 국무총리가 ‘서류로 받겠다’며 차단했고, 이 대통령도 ‘나중에 하라’며 기회를 박탈했다”고 주장했다.

이어 “오 시장은 발언 기회조차 주지 않을 거면서 천만 서울시민의 대표를 왜 앉혀놓았느냐”며 “생중계 카메라 앞 병풍이 필요했던 것이냐. 미운 오리 새끼 취급하며 이지메를 놓으니 유쾌하냐”고 비판했다.

안 의원은 “부동산 민심을 듣겠다며 ‘국민 의견 수렴’을 안건으로 올려놓고 정작 부동산 문제의 최전선에 선 서울시장의 입은 막았다”며 “서울시장의 육성도 서류로 후려치는 정부가 국민 목소리는 어떻게 듣겠느냐”고 지적했다.

또 “이 대통령이 찍었던 정원오 후보의 낙선에 대한 보복이냐”며 “만약 정원오 서울시장이었어도 문서로 제출하고 나중에 말하라며 면박을 줬겠느냐”고 주장했다.

안 의원은 “이 대통령은 경기도지사 출신으로 중앙정부에 지역의 목소리를 전달하는 것이 얼마나 중요한지 아는 사람”이라며 “그럼에도 이런 행위를 한 것은 의도적이라고밖에 볼 수 없다”고 말했다.

그러면서 “대통령 바라기들끼리 모여 서로 칭찬하고 웃고 떠드는 국무회의는 그만해야 한다”며 “중계도 하지 말아야 한다. 전파 낭비이자 세금으로 만든 부조리극”이라고 비판했다.

안 의원은 “이 대통령은 천만 서울시민 앞에 사과하고 국무회의로 가장한 연극도 중단해야 한다”며 “어린이 학예회도 이렇게는 안 한다”고 덧붙였다.