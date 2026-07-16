지역사회보장협의체 연수회 개최…민·관 협력체계 강화 실무분과별 발전 방향 수립, 촘촘한 복지안전망 구축 기반 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 용산구(구청장 김경대)는 15일 구청 대회의실에서 지역복지 역량을 높이고 민·관 협력체계를 강화하기 위한 용산구 지역사회보장협의체 연수회를 개최했다.

용산구 지역사회보장협의체(민간위원장 권기용)는 지역의 다양한 복지 문제를 해결하기 위해 공공기관과 복지기관, 사회복지시설 등 민·관이 함께 참여하는 협의기구다. 지역사회 복지자원을 연계하고 복지 사각지대에 놓인 주민을 발굴하는 등 촘촘한 복지안전망 구축을 위한 구심점 역할을 하고 있다.

이날 연수회는 협의체 위원의 전문성을 높이고 운영 활성화 방안을 모색하기 위해 마련됐으며, 실무협의체와 실무분과 위원 등 50여 명이 참석했다.

행사는 ‘용산구 지역사회보장협의체 발전 방향 수립 및 실무분과 위상 정립’을 주제로 ▷역량 강화 교육 ▷실무분과별 발전 방향과 목표 수립 순으로 진행됐다.

특히 실무분과별 목표 방향 수립 활동에서는 “민·관 협력체계 구축을 통해 구민의 더 나은 삶을 만들어 간다”는 공동 목표 아래 위원들이 직접 협의체 운영 방향과 실천 과제를 논의했다. 이를 통해 협의체의 정체성을 강화하고 위원 간 소통과 협력을 확대하는 계기가 됐다.

참석자들은 앞으로도 민·관이 함께하는 교류와 협력의 장을 지속적으로 마련, 지역의 다양한 복지 문제 해결과 복지 사각지대 해소를 위해 긴밀히 협력해 나가기로 뜻을 모았다.

김경대 용산구청장은 “이번 연수회는 민·관이 함께 협의체의 발전 방향과 목표를 공유하고 협력체계를 더욱 공고히 하는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 도움이 필요한 주민 누구도 소외되지 않는 촘촘한 복지안전망을 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.