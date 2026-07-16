해외 직원까지 RSU 지급 “우수인재 동기부여 강화”

[헤럴드경제=박혜원 기자] LS일렉트릭은 전 직원 대상 주식 보상 제도를 확대, 양도제한조건부주식(RSU)와 스톡그랜트를 지급한다고 16일 밝혔다.

LS일렉트릭은 지난 2022년부터 LS그룹 최초로 일반 직원 대상 RSU 제도를 도입했다. 여기에 앞으로는 해외 현지 직원까지 적용 범위를 넓힐 예정이다. 이는 북미를 비롯한 글로벌 시장 공략이 본격화되는 상황에서 현지 우수 인재들의 업무 몰입도와 동기 부여를 강화하기 위한 조치라는 설명이다.

최규태 LS일렉트릭 최고인사책임자(CHO) 이사는 “글로벌 사업 확대와 미래 성장 전략 실행 과정에서 HR 경쟁력이 무엇보다 중요해지고 있다”며 “구성원과 성과를 공유하는 선진형 보상 체계를 운영하여 직원들의 주인의식을 강화하고 글로벌 시장에서 지속 가능한 성장 기반을 확보해 나갈 것”이라고 말했다.

이같은 방침은 2030년 해외 매출 비중 70% 달성, 미국 톱4 전력기업 도약을 목표로 하는 ‘비전2030’ 전략 아래 이뤄졌다. 최근 북미를 중심으로 AI 데이터센터와 전력 인프라 시장이 빠르게 성장하는 가운데 성과 및 성장에 기반한 ‘선진형 인사’ 체계를 강화한다는 전략이다.

LS일렉트릭은 보상 체계 외에도 직급 기반 호칭이 아닌 ‘매니저’ 단일 호칭 사용, 타운홀 미팅 정례화, Z세대 실무진과의 멘토링 등을 통해 수평적인 기업 문화를 구축 중이다. 청년 채용 확대를 위한 채용 연계형 인턴 프로그램 병행, 업계 최초 ‘정년 후 재고용 위원회’ 설치 등 인사 정책도 강화했다.