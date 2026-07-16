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[헤럴드경제=도현정 기자] 미국 건국 250주년을 기념하는 의미로, 도널드 트럼프 미국 대통령의 얼굴을 새긴 1달러짜리 금빛 동전이 나온다. 지폐를 비롯해 유서 깊은 건물 등 미국의 여러 상징물에 자신의 ‘흔적’을 남기길 좋아하는 트럼프 대통령의 취향이 반영된 기념 사업으로 해석된다.

스콧 베선트 미 재무장관은 15일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 새로 발행되는 1달러 동전의 모습을 공개했다. 앞면에는 트럼프 대통령의 얼굴이, 동전의 테두리에는 자유라는 뜻의 영어 단어 ‘LIBERTY’와 미국의 건국 연도가 새겨졌다. 뒷면엔 미국의 국조인 흰머리수리의 모습이 들어갔다.

베선트 장관은 “트럼프 대통령을 동전에 새김으로써 미국적 가치의 강점과 모두의 자유를 수호하는 국가적 약속을 기념하는 것”이라고 설명했다.

미연방법은 1달러짜리 동전에 살아있는 사람의 초상을 새기는 것을 금지하고 있다. 그러나 트럼프 집권 1기 시절인 2020년에 생존 여부와 상관없이 사람 얼굴을 뒷면에 새길 수 없도록 하는 건국 250주년 기념 동전 발행 법안이 통과됐다. 이는 동전 뒷면에만 규정을 국한하고 있다. 반대로 말하자면 동전 앞면에는 인물 초상을 넣어도 된다는 규제의 ‘공백’ 내지는 ‘허점’이 발생한 것이다.

이에 따라 트럼프 행정부는 동전 주조를 시작했다. 트럼프 대통령이 좋아하는 금색을 띠었지만, 진짜 금이 아닌 황동이다. 트럼프 동전은 올가을부터 발행될 예정이다.

미 정치전문매체 폴리티코에 따르면 디자인 초안에는 앞뒷면에 모두 트럼프 대통령의 모습이 들어가 있었다. 앞면에는 트럼프 대통령의 옆얼굴이, 뒷면에는 오른팔을 치켜든 트럼프 대통령의 상반신과 ‘싸우자’라는 의미의 ‘FIGHT FIGHT FIGHT’ 문구가 새겨져 있었다. 이는 2기 집권을 위해 대선에 나섰던 2024년 유세 당시 트럼프 대통령이 총에 귀를 맞은 후 지지자들을 향해 팔을 치켜들었던 일을 떠올리게 하는 이미지다.

동전 뒷면까지 사람의 얼굴을 새기는 것은 법 규정에 어긋나는 일이다. 위법 논란을 의식해서인지 결국 트럼프 대통령의 얼굴은 앞면에만 들어갔다.

미국에서는 트럼프 이전에도 기념 동전에 현직 대통령의 모습을 새겨넣기도 했다. 1926년 미 건국 150주년을 맞아 생산된 50센트 기념 동전에는 당시 캘빈 쿨리지 대통령과 미 초대 대통령 조지 워싱턴의 얼굴이 나란히 들어갔다.

트럼프 동전 출시는 미국을 상징하는 기념물에 자신의 모습이나 이름, 서명 등 ‘흔적’을 남기려 하는 트럼프 대통령의 바람이 반영된 결과로 보인다. 트럼프 대통령은 건국 250주년을 기념한 100달러 지폐에도 자신의 서명을 넣었고, 워싱턴DC의 대표 공연장 케네디 센터에도 자신의 이름을 추가했다가 최근 법원에서 위법 판결이 나와 그의 이름을 제거하기도 했다. 또한 건국 250년 기념 미국 여권에는 자신의 이미지와 서명을 넣은 한정판을 공개했다.