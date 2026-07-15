9월 8일부터 비대면 조사 미참여자, 중점 조사 세대 대상 거주지 방문 확인

[헤럴드경제=이태형 기자] 주민등록 통계의 정확성을 높이기 위해 오는 20일부터 12월 14일까지 전 국민을 대상으로 ‘2026년 주민등록 사실조사’가 실시된다.

행정안전부는 주민등록지와 실제 거주지의 일치 여부를 확인하는 주민등록 사실조사가 비대면 조사와 방문 조사로 나눠 진행된다고 15일 밝혔다.

먼저 오는 20일 오전 9시부터 9월 7일 자정까지 정부24 앱을 활용한 비대면 조사가 실시된다.

주민등록지에서 정부24 앱에 접속해 조사 문항에 응답하면 되며, 휴대전화 위치정보(GPS)를 통해 실제 거주 여부를 확인한다.

같은 주소지에 거주하는 세대원 가운데 1명이 세대를 대표해 응답할 수 있다. 비대면 조사는 모바일 앱에서만 가능하며 PC에서는 참여할 수 없다.

행안부는 올해 참여율을 높이기 위해 비대면 조사 기간을 기존보다 연장하고 정부24 앱 내 전용 페이지를 운영한다.

또 민간 지도 서비스인 티맵(TMAP)을 활용해 참여자의 현재 위치가 보다 정확하게 표시되도록 시스템을 개선했다.

비대면 조사 참여자는 정부24 앱을 최신 버전으로 업데이트하고 스마트폰 위치정보 접근 권한을 허용해야 한다.

일부 지방자치단체는 모바일 전자고지 서비스를 활용해 미참여 세대주에게 카카오톡 등으로 조사 참여를 안내할 예정이다.

이어 9월 8일부터 11월 9일까지는 이·통장과 읍·면·동 공무원이 직접 거주지를 방문해 확인하는 조사가 진행된다.

방문 조사는 비대면 조사에 참여하지 않은 세대와 중점 조사 대상 세대를 대상으로 실시된다. 비대면 조사에 참여했더라도 중점 조사 대상이면 방문 조사를 받아야 한다.

중점 조사 대상은 ▷100세 이상 고령자 ▷5년 이상 장기 거주불명자 ▷사망 의심자 ▷고위험 복지위기가구 ▷장기 미인정 결석 아동 및 학령기 미취학 아동이 포함된 세대 등이다.

특히 복지위기가구 발굴 대상자 가운데 고위험군 세대에 대한 조사 결과는 보건복지부와 공유해 복지 사각지대 해소와 위기가구 지원에 활용할 계획이다.

방문 조사 결과 실제 거주 여부가 확인되지 않거나 주민등록 사항과 다른 경우에는 지방자치단체 공무원이 추가 조사를 실시한다.

이후 주민등록 정정이 필요하다고 판단되면 최고·공고 절차를 거쳐 11월 10일부터 12월 7일까지 직권 정정이 이뤄진다.

김민재 행안부 차관은 “주민등록 사실조사는 국가나 지방정부의 정책 수립의 밑바탕이 되는 주민등록 통계를 정확하게 유지하기 위해 꼭 필요한 조사”라며 “20일부터 시작되는 2026년 주민등록 사실조사가 원활하게 진행될 수 있도록 국민 여러분의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다”고 말했다.