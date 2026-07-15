기기 제어·커뮤니티·컨시어지 통합 반포 적용 시작, AI 서비스 도입 예정

포스코이앤씨가 하이엔드 주거 브랜드 ‘오티에르(HAUTERRE)’ 입주민 전용 스마트홈 플랫폼을 선보인다. 세대 내 기기 제어와 단지 생활, 커뮤니티, 컨시어지 서비스를 하나로 묶어 하이엔드 주거 경험을 강화한다는 구상이다.

포스코이앤씨는 오티에르 입주민만을 위한 전용 스마트홈 플랫폼을 론칭한다고 15일 밝혔다. 이번 플랫폼은 지난달 입주를 시작한 오티에르 반포와 오티에르 신반포에 우선 적용된다. 향후 오티에르 포레 등 주요 하이엔드 주거 단지로 순차 확대될 예정이다.

오티에르 전용 스마트홈 플랫폼은 일반적인 기능 중심의 스마트홈 애플리케이션과 달리 하이엔드 입주민의 라이프스타일에 맞춰 주거 경험 전반을 연결한 것이 특징이다. 세대 내 기기 제어를 넘어 단지 생활, 입주민 소통, 프리미엄 제휴 서비스까지 통합 제공한다. 플랫폼은 ‘마이홈(My Home)’, ‘라이프(Life)’, ‘소셜(Social)’ 등으로 구성된다.

마이홈은 조명, 냉난방, 환기, 가전기기 등 세대 내 스마트홈 기기를 제어하는 기능이다. 생활 패턴에 맞춘 자동 모드를 통해 주거 편의성을 높인다.

라이프는 커뮤니티 시설 예약, 관리비 조회, 공지사항 확인, 불편사항 접수 등 단지 생활에 필요한 기능을 제공한다. 입주민 소통과 생활 정보 공유도 지원해 커뮤니티 경험을 확장한다.

소셜에서는 제휴사와 협업한 프리미엄 컨시어지 서비스를 제공한다. 우리은행 VIP 서비스 ‘투체어스(TWO CHAIRS)’를 통한 투자, 세무, 퇴직연금, 외환 상담 예약과 입주민 전용 자산관리 세미나를 비롯해 홈스타일링 상담, 그림 구독 서비스, 건강검진 상담 예약, 주거 방역 진단 등을 앱에서 이용할 수 있다.

향후에는 오티에르 전용 스마트홈 플랫폼에 인공지능(AI) 에이전트 서비스도 도입할 계획이다. 자연어 기반 대화형 서비스와 생활 환경에 맞춘 맞춤형 제안 기능을 통해 입주민 중심의 초개인화 주거 서비스로 고도화한다는 방침이다.

포스코이앤씨 관계자는 “오티에르 전용 스마트홈 플랫폼은 단순한 스마트홈 제어 앱이 아니라, 하이엔드 입주민의 일상과 취향, 생활 전반을 연결하는 프리미엄 주거 플랫폼”이라며 “앞으로도 오티에르만의 차별화된 상품과 서비스를 지속 확대해 새로운 주거 경험을 제공해 나가겠다”고 말했다.

윤성현 기자