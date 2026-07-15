[헤럴드경제=조용직 기자] 서울특별시체육회(회장 강태선)는 14일 법무법인 와이케이(대표변호사 강경훈)와 법률자문 협력체계를 구축하기 위한 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

이날 협약식은 서울시체육회 본회 6층 회의실에서 진행됐다. 김성범 서울시체육회 사무처장, 강경훈 법무법인 와이케이 대표변호사 등 양 기관 관계자들이 참석해 상호 협력과 발전을 위한 협력을 약속했다.

서울시체육회는 이번 협력 법무법인 지정을 통해 신속하고 정확한 법률자문이 이루어짐으로써 기관 업무 추진의 적법성과 효율성이 제고되고, 법적 분쟁을 사전에 예방하여 기관 리스크를 최소화하는 데 긍정적인 효과가 기대된다고 설명했다.

강경훈 법무법인 와이케이 대표변호사는 “법률적 어려움을 겪는 체육인들을 위해 실질적인 법률 지원을 제공할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “전문적인 법률자문으로 체육회와 체육인의 안정적인 활동에 적극 협력하겠다”고 밝혔다.

강태선 서울시체육회장은 “체육회가 다양한 업무를 수행하는 과정에서 법적 안정성을 확보하는 것은 매우 중요한 과제”라며 “법무법인 와이케이의 전문 법률 역량이 기관 업무의 적법성과 신뢰성을 높이는 데 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.