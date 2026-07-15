사내 피트니스센터서 42.195㎞ 누적 완주

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반그룹이 임직원 건강 증진과 조직문화 활성화를 위한 사내 러닝 챌린지를 진행했다. 실내 러닝머신을 활용해 마라톤 풀코스 거리인 42.195㎞를 누적 방식으로 달성하는 참여형 프로그램이다.

호반그룹은 임직원의 건강한 일상과 활기찬 조직문화 조성을 위해 사내 행사 ‘호반런’ 챌린지를 진행했다고 15일 밝혔다.

이번 챌린지는 호반건설, 호반산업, 대한전선 등 그룹 전 임직원을 대상으로 진행됐다. 장소는 서울 서초구 호반그룹 본사 2층 피트니스센터다.

참가자들은 피트니스센터 내 러닝머신을 활용해 마라톤 풀코스 거리인 42.195㎞ 완주에 도전했다. 개인이 하루에 달린 거리를 누적하는 방식으로 운영됐다.

호반그룹은 임직원의 참여를 독려하기 위한 시상도 마련했다. 완주자 전원에게는 소정의 상품과 메달을 주는 ‘완주상’을 수여한다. 완주자 중 추첨을 통해 러닝화와 무선이어폰 등도 특별상으로 제공할 예정이다.

호반그룹은 임직원이 자발적으로 참여할 수 있는 복지·건강 프로그램을 운영하며 건강한 근무환경 조성에 힘쓰고 있다. 신체 건강 증진 프로그램뿐 아니라 직무 스트레스, 인간관계 등 심리적 어려움을 익명으로 상담받을 수 있는 지원 프로그램도 운영 중이다.

호반그룹 관계자는 “호반런은 임직원들이 건강한 생활 습관을 형성하고 스스로 목표를 설정해 성취감을 경험할 수 있도록 마련한 프로그램”이라며 “앞으로도 건강한 근무환경 조성과 활기찬 조직문화 형성을 위해 다양한 임직원 참여 프로그램을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.